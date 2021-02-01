Бюджет Краснодара недополучил в январе 125 млн доходов

В январе 2021 года бюджет Краснодара недополучил 125 млн руб. Всего поступило собственных доходов в размере 931 млн руб. (при плане в 1 млрд 56 млн руб.). Цифры озвучил на еженедельной городской планерке директор городского департамента финансов Александр Чулков.

Оперативный анализ показал, что 120 млн руб. - это недопоступление земельного налога от организаций. «С 1 января 2021 года вступила в действие новая кадастровая оценка земельных участков, утвержденная краевым департаментом имущественных отношений, поэтому пока налогоплательщикам непонятна сумма налоговой базы, которую они должны оплатить», - пояснил господин Чулков. Кроме того, по его словам, срок уплаты земельного налога за четвертый квартал 2020 года заканчивается 1 марта 2021 года. «Мы сможем нивелировать этот пробел в течение февраля и марта», - заверил глава департамента финансов Краснодара.

Расходы бюджета с начала года (с учетом собственных и краевых средств) составили 1 млрд 335 млн руб. Из них: 644 млн руб. направили на соцсферу, 218 млн руб. - на ЖКХ и 165 млн руб. на дорожные проекты.

По оценке главы города Евгения Первышова, недобор в 125 млн руб. - это существенная сумма. «Необходимо поработать и разобраться, почему поставленные планы не выполняются уже в январе», - подчеркнул глава краевой столицы.

Наталья Решетняк