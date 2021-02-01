Путин поручил изучить вопрос создания в России суда по правам человека

Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Минюсту проработать вопрос создания российского суда по правам человека. Срок поручения — до 1 июня.

«...рассмотреть совместно с Министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения»,— говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря.

Создать аналог Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) предложил член СПЧ Евгений Мысловский. Президент эту идею поддержал. «В принципе идея сама по себе правильная»,— сказал он.

8 декабря Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающих приоритет Конституции РФ над международными соглашениями. Из-за принятия этих норм у россиян могут возникнуть трудности при отстаивании своих прав в ЕСПЧ.

Подробности — в материале “Ъ” «Госдума поправила правовую вертикаль».