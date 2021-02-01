«Для жителей самыми заметными являются социальные проекты»

По итогам 2020 года Ярославская область заняла второе место среди субъектов ЦФО по освоению денежных средств по нацпроектам. Всего в области в прошлом году на выполнение нацпроектов было выделено около 13 млрд руб. 26 января в Правительстве региона на расширенном заседании регионального проектного комитета под руководством губернатора Дмитрия Миронова были подведены итоги выполнения нацпроектов. О том, как в регионе шла работа по нацпроектам в прошлом году и о планах на 2021 год в интервью “Ъ-Ярославль” рассказала заместитель председателя областного правительства – директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая

— Екатерина Николаевна, пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. Как отразилась ситуация с коронавирусом на реализации нацпроектов в регионе в 2020 году?

— Пандемия, конечно же, сказалась на всех аспектах нашей жизни. Работа предприятий ряда сфер деятельности в 2020 году была временно приостановлена. Часть работали с ограничениями. Однако отмечу, что в нашем регионе работа по выполнению нацпроектов продолжалась и в условиях пандемии. А реализация проектов по отдельным направлениям не останавливалась ни на минуту. Это такие направления, как переселение граждан из аварийного жилищного фонда, оказание психолого–педагогической помощи гражданам, имеющим детей, осуществление ежемесячных выплат в связи с рождением детей, поддержка волонтерства.

Также в плановом режиме велось активное строительство социальных объектов, детских садов, школ. Но, нужно признать, что пандемия заставила нас, как и всю страну, сдвинуть горизонт планирования и пересмотреть сроки реализации некоторых проектов. Так в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о работе над нацпроектами до 2030 года.

— Как выглядит Ярославская область на фоне других регионов по реализации национальных проектов? И сколько всего нацпроектов выполняется в области?

— Несмотря на трудности, вызванные сложной эпидемиологической обстановкой, Ярославской области удалось сохранить высокие темпы по реализации нацпроектов. Более того, по итогам 2020 года Ярославская область стала второй среди всех субъектов Центрального федерального округа по освоению средств на реализацию национальных проектов. В регионе освоили более 98% средств, выделенных на реализацию нацпроектов. Темпы оказались даже выше тех, что были в доковидном 2019 году, когда регион освоил 95% средств.

Всего на реализацию региональных проектов в рамках нацпроектов в 2020 году в регионе было направлено около 13 млрд руб. В прошлом году в Ярославской области выполнялись работы по 11 национальным проектам, в рамках которых реализовывалось 50 региональных проектов

— Какие самые масштабные объекты были реализованы?

— Я бы сказала, что все объекты, реализуемые в рамках нацпроектов, важны для региона и жителей, независимо от масштаба. А из самых масштабных можно выделить строительство школы на 786 мест в Рыбинске. Строительство этой школы велось в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Стоимость работ составила более 730 млн руб. Из этой суммы 440 млн руб. выделил федеральный бюджет, 220 млн руб. – областной бюджет и 70 млн руб. – местный бюджет. Такие школы в регионе не строились почти 20 лет. 1 сентября 2020 года она начала работать. На торжественное открытие школы в Рыбинск приезжал Губернатор Дмитрий Миронов.

Для жителей, конечно, самыми заметными и значимыми являются социальные проекты и объекты. В регионе в прошлом году завершено строительство семи дошкольных учреждений. Второй год подряд проводятся работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. В 2020 году их было 156. Кроме того, в рамках реализации национальных проектов ведется строительство и капремонт домов культуры, закупка медицинского оборудования, подключение социально значимых объектов к сети интернет.

— Выполнение какого нацпроекта оказалось самым сложным и проблемным?

— Самым сложным для реализации в прошлом году оказался национальный проект «Здравоохранение». Именно на нем больше всего отразилась ситуация с пандемией коронавируса. Но, тем не менее, практически все, запланированное в рамках этого нацпроекта реализовано. А по некоторым направлениям, в частности, по приобретению медоборудования, даже удалось сделать больше, чем предполагалось.

На выполнение нацпроекта в сфере здравоохранения в области в 2020 году было направлено более 1 млрд руб. В частности, эти средства пошли на приобретение дорогостоящего медоборудования, применяемого для диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. При проведении торгов региону удалось сэкономить 127 млн руб., но на эти сэкономленные деньги были куплены дополнительно 23 единицы высокотехнологичного оборудования, в том числе, маммограф, рентген-аппарат, диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов. Вся приобретенная по нацпроекту медтехника уже установлена в медицинских учреждениях и используется для лечения и диагностики пациентов.

— Что в рамках национальных проектов планируется сделать в 2021 году?

— В 2021 году на реализацию нацпроектов в регионе будет направлено более 14 млрд руб. В области продолжится работа по приведению в нормативное состояние дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это один из наиболее важных и финансовоемких нацпроектов. В 2020 году на его реализацию было направлено 9 млрд руб. В результате выполненных работ было приведено в нормативное состояние 178 км дорог. В 2021 году по этому нацпроекту в регионе планируется привести в порядок 238 км дорог.

Будет капитально отремонтировано пять домов культуры, построено пять детских садов, два из которых в Ярославле. Продолжится работа по благоустройству дворовых территорий. Все национальные проекты направлены на реализацию конкретных региональных стратегических задач в экономике, социальной сфере, инфраструктуре и государственном управлении. Это соответствует ключевым параметрам проекта региональной программы «10 точек роста», разработанной под руководством губернатора области Дмитрия Миронова.

Диана Солоницина