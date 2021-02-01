Жители просят вернуть электрички на участке Сызрань — Кузнецк после ДТП в Самарской области

Жители Новоспасского района Ульяновской области просят вернуть пригородное железнодорожное сообщение на участке Сызрань — Кузнецк. Соответствующее обращение депутату Госдумы РФ Алексею Куринному опубликовано в сети.

Поводом для обращения стало ДТП с 12 погибшими в Сызранском районе Самарской области. Жертвами аварии стали пассажиры маршрутки, которая следовала из Сызрани в населенные пункты Новоспасского района (Репьевка, Красносельск), где проходит железная дорога. После отмены электричек на участке Сызрань — Кузнецк жителям приходится «ездить на маршрутках, рискуя жизнью», сказано в сообщении.

Авторы обращения полагают, что возвращение электропоездов позволит избежать опасных ситуаций на автотрассе.

Авария с 12 погибшими произошла 29 января в окрестностях села Заборовка на 873 км федеральной трассы М-5 «Урал». СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

Андрей Сазонов