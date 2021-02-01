Медведев привился от COVID-19

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что два месяца назад привился одной из российских вакцин от коронавируса. Бывший премьер отметил, что перенес вакцинацию «очень спокойно» и «без последствий».

«Я провакцинировался уже месяца два назад... Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой»,— сказал он в интервью российским СМИ (цитата по «РИА Новости»). По словам господина Медведева, все российские вакцины «эффективны и дееспособны, но, если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом».

Дмитрий Медведев сообщил, что легко перенес вакцинацию. «Очень спокойно... Без последствий... Я два месяца назад уже привился. В этом смысле никаких последствий не было. Но это тоже индивидуальная история. Знаете, обычно говорят о чем? Наоборот, у того, кто переболел после вакцинирования, иммунный ответ сильный, значит, у него защита может быть сильнее: антител больше, всякие коэффициенты выше и так далее. Но это тоже не всегда. Очень все индивидуально»,— заявил зампредседателя Совбеза.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Жители страны до марта бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКороной» центра «Вектор» с марта и вакциной Центра имени Чумакова РАН с апреля.

О вакцинации в России — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».