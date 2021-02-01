Генпрокуратура будет добиваться замены условного срока Навальному

Генпрокуратура России считает обоснованным требование Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Ведомство намерено отстаивать свою позицию в суде.

«Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения… в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску о замене условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. В российских городах 23 января и 31 января прошли акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», на последней акции задержали более 5 тыс. человек.

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