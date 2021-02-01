В Челябинске возбудили дело о повреждении дорог после митинга в поддержку Навального

В Челябинске после несогласованной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 31 января, возбудили уголовное дело о приведении в негодность путей сообщения (ч. 1 ст. 267 УК РФ), сообщили в региональном управлении полиции. Подробности уголовного дела в ведомстве разглашать отказались.

«Да, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения)»,— сказали «РИА Новости» в полиции. Местные СМИ сообщали, что протестующие выходили на проезжую часть улицы Энгельса и блокировали проезд автомобилям.

Про возбуждение дела по статье о повреждении дорог в Челябинске накануне сообщала правозащитная организация «Апология протеста». Кроме того, координатор движения «Весна» Александр Кашеваров рассказал Znak.com, что СКР допрашивал в городе свидетелей по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста (ст. 151 УК РФ), возбужденному в Москве.

Уполномоченный по правам человека в Челябинске Юлия Сударенко оценила число участников протеста примерно в тысячу. Задержано было, по ее словам, 128 человек, в том числе 16 несовершеннолетних. «ОВД-Инфо» сообщает о 32 задержанных в городе.

31 января во многих городах России прошла протестная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По оценке «ОВД-Инфо», задержано более 5,1 тыс. человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акции 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».