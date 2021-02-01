Медведев осудил Twitter за рекомендацию подписаться на Навального

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что социальная сеть Twitter рекомендует новым пользователям подписаться на аккаунт оппозиционера Алексея Навального. Господин Медведев назвал это «абсолютно политизированной, абсолютно циничной» позицией соцсети, связанной с «вмешательством во внутренние дела другого государства».

«Я вам один такой случай расскажу любопытный, совсем недавний. Я наблюдал, как один мой знакомый регистрируется в Twitter. Просто пример. И при регистрации там всегда задаётся вопрос, а что вам интересно, что бы вы хотели смотреть, какую информацию получать. Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учётом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный… Разве это не политическая позиция? Мне кажется, что это абсолютно политизированная, абсолютно циничная позиция, да ещё и связанная с вмешательством во внутренние дела другого государства»,— заявил зампред Совбеза в интервью российским СМИ (цитата по «РИА Новости»).

Господин Медведев не понимает, почему подобные решение принимаются корпорациями, а не политическими органами. «Я бы еще понял, если бы такого рода решение приняла, например, американская администрация, потому что это политический орган. Но это корпоративное решение»,— сообщил он.

Накануне, 31 января, во многих городах России прошла протестная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По оценке «ОВД-Инфо», задержано более 5 тыс. человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акции 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».