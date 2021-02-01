Специалисты ВШЭ сообщили о снижении доли студентов вузов

Сокращение заочной и коммерческой форм обучения в вузах привело к тому, что за последние 10 лет в России снизилися уровень охвата молодежи высшим образованием, сообщил Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала Высшей школы экономики (ВШЭ). Исследователи отметили, что в целом по России показатель составляет 27%.

Охват высшим образованием оценивался как отношение числа студентов к населению в возрасте от 17 до 25 лет. Данные исследования приводит РБК.

Наибольший охват высшим образованием (1%) был отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе. В ВШЭ также отнесли к группе риска Камчатский Край, Тыву, Хакасию, Тюменскую область, Забайкальский край, Еврейскую автономную область и Кабардино-Балкарскую республику. В этих регионах охват высшим образованием не превышает 20%.

Каждый пятый регион России превышает средний уровень охвата высшим образованием по России. В числе регионов с наибольшим охватом исследователи называют Санкт-Петербург, Томскую область и Москву. В Томской области доля студентов среди молодежи составляет 58%.

Примерно 70% студентов учатся в том же регионе, в котором они оканчивали школу, отмечают в ВШЭ. При этом 17% студентов уезжают из других регионов в Москву, а 7% — в Санкт-Петербург. Аналитики отметили, что межрегиональная мобильность абитуриентов и студентов остается невысокой, несмотря на возможности ЕГЭ.

О намерениях вузов вернуться к традиционному формату обучения — в материале “Ъ” «Студентов вызывают к доске».