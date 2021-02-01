«Сбер» признан сильнейшим банковским брендом мира

«Сбер» стал самым сильным банковским брендом 2021 года, согласно индексу Brand Finance Banking 500. Специалисты консалтинговой компании определили силу его бренда в 92 балла из 100 возможных. По сравнению с предыдущим годом этот показатель российского банка вырос на 0,4 пункта, что позволило ему вернуться на первую строчку и обогнать индонезийский BCA. Оба банка обладают высшим рейтингом бренда на уровне ААА+.

Как сообщалось ранее, в рейтинге брендов всех отраслей Сбербанк занял третье место, пропустив вперед китайский WeChat (95,4 балла) и итальянский бренд Ferrari (93,9 балла). Отмечается, что «"Сбер" пользуется преимуществом благодаря своему стабильному бренду и высокому уровню лояльности клиентов и усилил позиции за счет недавнего ребрендинга, в рамках которого консолидировал свою экосистему услуг, объединив банкинг, здравоохранение, логистику и другие виды услуг вокруг своего бренда».

Что касается самых дорогих банковских брендов, то здесь лидерство удерживает китайский ICBC, оценочная стоимость бренда которого за год сократилась на 10% — до $72,8 млрд. Как отмечают авторы доклада, в финансовом секторе отчетливо отслеживается доминирование банков Китая. Так, в тройку лидеров также вошли China Construction Bank ($59,6 млрд) и Agricultural Bank of China ($53,1 млрд). Кроме того, китайские банки заняли семь из десяти первых мест по показателю роста стоимости бренда за минувший год, а их суммарная стоимость составляет треть от стоимости всех финансовых брендов мира. В первой же десятке по итогам 2021 года оказались пять китайских и пять американских банков. Лучшим среди банков США стал Bank of America, поднявшийся на пятую строчку ($32,8 млрд).

За минувший год суммарная стоимость самых дорогих российских банковских брендов сократилась на 30%. В топ-500 самых дорогих брендов, по версии Brand Finance, попали пять российских банков (в прошлом году у России было восемь представителей):

«Сбер» ($9,4 млрд, 29-е место),

ВТБ ($2,25 млрд, 116-е место),

Альфа-банк ($512 млн, 274-е место),

Тинькофф-банк ($451 млн, 298-е место),

«Открытие» ($212 млн, $449-е место).

Кирилл Сарханянц