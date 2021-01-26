Apple вернул себе лидерство в рейтинге самых дорогих брендов мира

В новом рейтинге самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500 на первом месте впервые с 2016 года оказался Apple, который эксперты оценили в $263,4 млрд. Авторы рейтинга отмечают, что благодаря удачной диверсификации бизнеса Apple удалось обойти прошлогодних лидеров рейтинга, Amazon и Google, увеличив стоимость своего бренда на 87%. На четвертом месте после Apple, Amazon ($254,2 млрд) и Google ($191,2 млрд) идет еще одна американская высокотехнологичная корпорация — Microsoft ($140,4 млрд).

Единственным неамериканским брендом в первой пятерке стал южнокорейский Samsung ($102,6 млрд). Во второй части топ-10 идут такие бренды, как Walmart ($93,2 млрд, ритейл, США), Facebook ($81,5 млрд, высокие технологии, США), ICBC ($72,8 млрд, банковские услуги, КНР), Verizon ($68,9 млрд, телекоммуникации, США), WeChat ($67,9 млрд, высокие технологии, КНР).

Brand Finance отмечает, что самым быстрорастущим брендом стал Tesla, оценка которого с прошлого года увеличилась на 158%, до $32 млрд. А больше всего пострадали за минувший год бренды из таких индустрий, как традиционные медиа, общепит и гостиничная индустрия. Так, например, бренд телекомпании CBS потерял с прошлого года 49% своей стоимости, подешевев до $5,9 млрд. Авторы рейтинга объясняют это тем, что в ходе пандемии традиционные медиа теряли рекламную выручку, а многие зрители переключились на стриминговые сервисы. Из-за массовых локдаунов и ограничений на путешествия бренды гостиничной сети Marriott и краткосрочной аренды жилья Airbnb выбыли из рейтинга, а сети предприятий общественного питания Starbucks, McDonald's и KFC значительно потеряли в стоимости.

В рейтинге Brand Finance по «индексу силы бренда» (BSI) китайский WeChat (95,4 балла) обошел прошлогоднего лидера — итальянский бренд Ferrari (93,9 балла). Третье место в рейтинге BSI занял российский банк «Сбер» (92 балла), поднявшись на одну позицию с прошлого года. Отмечается, что «"Сбер" пользуется преимуществом благодаря своему стабильному бренду и высокому уровню лояльности клиентов и усилил позиции за счет недавнего ребрендинга, в рамках которого консолидировал свою экосистему услуг, объединив банкинг, здравоохранение, логистику и другие виды услуг вокруг своего бренда».

При этом в общем рейтинге бренд «Сбер» и два других в список Global 500 российских бренда — «Газпром» и ЛУКОЙЛ — потеряли позиции из-за снижения оценочной стоимости. Если в прошлом году «Сбер» занимал в общем рейтинге 139-е место с показателем $13,2 млрд, то в этом году — 180-е место с $9,4 млрд. «Газпром» опустился на 43 позиции — с 261-го в прошлом году на 304-е место в этом году, оценочная стоимость бренда сократилась с $7,6 млрд до $6,4 млрд. Бренд ЛУКОЙЛ потерял семь позиций, опустившись с 353-го места на 360-е, оценочная стоимость сократилась с $5,8 млрд до $5,4 млрд.

Евгений Хвостик