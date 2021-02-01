Экологический рэнкинг субъектов РФ

|
|Название субъекта РФ
|Значение индикатора
|Оценка за факторы
|Корректировка
|Выбросы
|Сбросы
|Отходы
|Водопотребление
|Энергопотребление
|Расходы на ООС[1]
|за динамику
|Ненецкий автономный округ
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|Москва
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|-0,5
|Московская область
|1
|1
|4
|1
|3
|2
|1
|-1
|Астраханская область
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|3
|-1
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1,17
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|Калининградская область
|1,17
|1
|3
|2
|1
|1
|2
|-0,5
|Ханты-Мансийский автономный округ
|1,33
|2
|1
|2
|4
|3
|2
|-1
|Республика Тыва
|1,5
|1
|2
|4
|4
|2
|2
|-1
|Санкт-Петербург
|1,83
|1
|4
|2
|1
|1
|2
|0
|Нижегородская область
|1,83
|1
|4
|2
|3
|3
|1
|-0,5
|Владимирская область
|1,83
|2
|4
|2
|2
|3
|1
|-0,5
|Республика Саха (Якутия)
|2
|2
|1
|5
|1
|1
|2
|0
|Новгородская область
|2
|3
|2
|3
|2
|3
|2
|-0,5
|Чеченская Республика
|2
|4
|1
|1
|5
|3
|1
|-0,5
|Ярославская область
|2
|2
|5
|2
|2
|3
|1
|-0,5
|Республика Татарстан
|2,17
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|0
|Воронежская область
|2,17
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|0
|Республика Алтай
|2,33
|4
|1
|4
|1
|2
|2
|0
|Чукотский автономный округ
|2,33
|2
|1
|5
|1
|1
|4
|0
|Тюменская область
|2,33
|1
|2
|1
|2
|5
|3
|0
|Камчатский край
|2,33
|2
|2
|4
|3
|1
|2
|0
|Республика Чувашия
|2,33
|3
|4
|1
|2
|3
|1
|0
|Республика Удмуртия
|2,33
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|-0,5
|Республика Дагестан
|2,5
|3
|2
|1
|5
|1
|3
|0
|Тамбовская область
|2,5
|3
|2
|3
|2
|2
|3
|0
|Сахалинская область
|2,67
|1
|1
|5
|1
|1
|4
|0,5
|Кабардино-Балкарская Республика
|2,67
|4
|3
|1
|5
|2
|1
|0
|Брянская область
|2,67
|2
|3
|2
|2
|2
|5
|0
|Ростовская область
|2,67
|2
|2
|2
|5
|2
|3
|0
|Волгоградская область
|2,83
|3
|2
|3
|4
|4
|1
|0
|Томская область
|2,83
|4
|1
|2
|4
|3
|3
|0
|Курганская область
|2,83
|4
|3
|3
|1
|4
|2
|0
|Калужская область
|2,83
|1
|3
|3
|1
|4
|5
|0
|Смоленская область
|2,83
|3
|3
|2
|3
|4
|2
|0
|Курская область
|2,83
|2
|1
|4
|3
|4
|3
|0
|Тульская область
|2,83
|3
|4
|4
|2
|3
|1
|0
|Новосибирская область
|3
|2
|2
|4
|3
|2
|5
|0
|Республика Мордовия
|3
|4
|2
|3
|1
|3
|5
|0
|Республика Ингушетия
|3
|4
|1
|1
|5
|2
|5
|0
|Омская область
|3
|3
|3
|3
|2
|3
|4
|0
|Республика Калмыкия
|3
|3
|3
|1
|5
|1
|5
|0
|Еврейская автономная область
|3
|4
|3
|2
|2
|5
|2
|0
|Ленинградская область
|3
|2
|4
|3
|3
|4
|2
|0
|Белгородская область
|3
|2
|2
|5
|2
|3
|4
|0
|Ульяновская область
|3,17
|3
|4
|2
|2
|3
|5
|0
|Самарская область
|3,17
|2
|4
|2
|3
|4
|4
|0
|Пензенская область
|3,17
|2
|4
|3
|3
|2
|5
|0
|Тверская область
|3,17
|3
|3
|1
|5
|4
|3
|0
|Саратовская область
|3,17
|3
|2
|3
|4
|4
|3
|0
|Липецкая область
|3,17
|5
|2
|3
|2
|4
|3
|0
|Республика Башкортостан
|3,17
|3
|3
|4
|3
|3
|3
|0
|Ставропольский край
|3,33
|3
|4
|2
|5
|3
|3
|0
|Архангельская область
|3,33
|1
|5
|4
|4
|2
|4
|0
|Республика Хакасия
|3,33
|4
|3
|5
|2
|5
|1
|0
|Псковская область
|3,33
|5
|3
|3
|3
|2
|4
|0
|Амурская область
|3,33
|4
|3
|3
|1
|5
|4
|0
|Костромская область
|3,33
|3
|3
|2
|5
|4
|3
|0
|Республика Крым
|3,5
|2
|4
|4
|3
|3
|2
|0,5
|Магаданская область
|3,5
|2
|2
|5
|3
|3
|3
|0,5
|Хабаровский край
|3,5
|2
|4
|5
|3
|2
|5
|0
|Орловская область
|3,5
|4
|4
|4
|2
|2
|5
|0
|Республика Адыгея
|3,5
|4
|4
|3
|5
|2
|3
|0
|Кировская область
|3,5
|4
|4
|2
|3
|4
|4
|0
|Оренбургская область
|3,5
|5
|2
|4
|4
|3
|3
|0
|Приморский край
|3,5
|3
|5
|4
|2
|3
|4
|0
|Краснодарский край
|3,67
|4
|5
|3
|5
|1
|4
|0
|Свердловская область
|3,67
|4
|4
|4
|2
|4
|4
|0
|Алтайский край
|3,67
|5
|1
|4
|4
|4
|4
|0
|Вологодская область
|3,67
|5
|3
|4
|3
|5
|2
|0
|Пермский край
|3,67
|3
|3
|4
|4
|4
|4
|0
|Республика Марий Эл
|3,83
|3
|4
|3
|3
|3
|4
|0,5
|Красноярский край
|3,83
|5
|2
|5
|4
|4
|3
|0
|Челябинская область
|3,83
|3
|5
|4
|3
|5
|3
|0
|Республика Коми
|3,83
|5
|5
|3
|4
|2
|4
|0
|Севастополь
|3,83
|3
|5
|3
|3
|5
|4
|0
|Карачаево-Черкесская Республика
|4
|5
|5
|4
|4
|4
|2
|0
|Забайкальский край
|4
|5
|3
|5
|4
|5
|2
|0
|Ивановская область
|4
|4
|5
|2
|4
|4
|5
|0
|Республика Бурятия
|4
|5
|3
|5
|5
|5
|1
|0
|Иркутская область
|4
|4
|5
|4
|4
|5
|2
|0
|Северная Осетия-Алания
|4,17
|5
|5
|3
|4
|2
|3
|0,5
|Рязанская область
|4,17
|4
|3
|3
|3
|4
|5
|0,5
|Кемеровская область
|4,5
|5
|4
|5
|4
|5
|4
|0
|Мурманская область
|4,67
|4
|5
|5
|5
|5
|4
|0
|Республика Карелия
|4,83
|5
|5
|5
|4
|5
|5
|0