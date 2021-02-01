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Экологический рэнкинг субъектов РФ

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Название субъекта РФ Значение индикатора Оценка за факторы Корректировка
Выбросы Сбросы Отходы Водопотребление Энергопотребление Расходы на ООС[1] за динамику
Ненецкий автономный округ 1 1 1 1 1 1 1 0
Москва 1 1 1 1 1 1 1 -0,5
Московская область 1 1 4 1 3 2 1 -1
Астраханская область 1 1 2 1 4 1 3 -1
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,17 1 1 1 1 1 2 0
Калининградская область 1,17 1 3 2 1 1 2 -0,5
Ханты-Мансийский автономный округ 1,33 2 1 2 4 3 2 -1
Республика Тыва 1,5 1 2 4 4 2 2 -1
Санкт-Петербург 1,83 1 4 2 1 1 2 0
Нижегородская область 1,83 1 4 2 3 3 1 -0,5
Владимирская область 1,83 2 4 2 2 3 1 -0,5
Республика Саха (Якутия) 2 2 1 5 1 1 2 0
Новгородская область 2 3 2 3 2 3 2 -0,5
Чеченская Республика 2 4 1 1 5 3 1 -0,5
Ярославская область 2 2 5 2 2 3 1 -0,5
Республика Татарстан 2,17 2 2 2 2 2 3 0
Воронежская область 2,17 2 2 3 2 2 2 0
Республика Алтай 2,33 4 1 4 1 2 2 0
Чукотский автономный округ 2,33 2 1 5 1 1 4 0
Тюменская область 2,33 1 2 1 2 5 3 0
Камчатский край 2,33 2 2 4 3 1 2 0
Республика Чувашия 2,33 3 4 1 2 3 1 0
Республика Удмуртия 2,33 3 3 2 3 3 3 -0,5
Республика Дагестан 2,5 3 2 1 5 1 3 0
Тамбовская область 2,5 3 2 3 2 2 3 0
Сахалинская область 2,67 1 1 5 1 1 4 0,5
Кабардино-Балкарская Республика 2,67 4 3 1 5 2 1 0
Брянская область 2,67 2 3 2 2 2 5 0
Ростовская область 2,67 2 2 2 5 2 3 0
Волгоградская область 2,83 3 2 3 4 4 1 0
Томская область 2,83 4 1 2 4 3 3 0
Курганская область 2,83 4 3 3 1 4 2 0
Калужская область 2,83 1 3 3 1 4 5 0
Смоленская область 2,83 3 3 2 3 4 2 0
Курская область 2,83 2 1 4 3 4 3 0
Тульская область 2,83 3 4 4 2 3 1 0
Новосибирская область 3 2 2 4 3 2 5 0
Республика Мордовия 3 4 2 3 1 3 5 0
Республика Ингушетия 3 4 1 1 5 2 5 0
Омская область 3 3 3 3 2 3 4 0
Республика Калмыкия 3 3 3 1 5 1 5 0
Еврейская автономная область 3 4 3 2 2 5 2 0
Ленинградская область 3 2 4 3 3 4 2 0
Белгородская область 3 2 2 5 2 3 4 0
Ульяновская область 3,17 3 4 2 2 3 5 0
Самарская область 3,17 2 4 2 3 4 4 0
Пензенская область 3,17 2 4 3 3 2 5 0
Тверская область 3,17 3 3 1 5 4 3 0
Саратовская область 3,17 3 2 3 4 4 3 0
Липецкая область 3,17 5 2 3 2 4 3 0
Республика Башкортостан 3,17 3 3 4 3 3 3 0
Ставропольский край 3,33 3 4 2 5 3 3 0
Архангельская область 3,33 1 5 4 4 2 4 0
Республика Хакасия 3,33 4 3 5 2 5 1 0
Псковская область 3,33 5 3 3 3 2 4 0
Амурская область 3,33 4 3 3 1 5 4 0
Костромская область 3,33 3 3 2 5 4 3 0
Республика Крым 3,5 2 4 4 3 3 2 0,5
Магаданская область 3,5 2 2 5 3 3 3 0,5
Хабаровский край 3,5 2 4 5 3 2 5 0
Орловская область 3,5 4 4 4 2 2 5 0
Республика Адыгея 3,5 4 4 3 5 2 3 0
Кировская область 3,5 4 4 2 3 4 4 0
Оренбургская область 3,5 5 2 4 4 3 3 0
Приморский край 3,5 3 5 4 2 3 4 0
Краснодарский край 3,67 4 5 3 5 1 4 0
Свердловская область 3,67 4 4 4 2 4 4 0
Алтайский край 3,67 5 1 4 4 4 4 0
Вологодская область 3,67 5 3 4 3 5 2 0
Пермский край 3,67 3 3 4 4 4 4 0
Республика Марий Эл 3,83 3 4 3 3 3 4 0,5
Красноярский край 3,83 5 2 5 4 4 3 0
Челябинская область 3,83 3 5 4 3 5 3 0
Республика Коми 3,83 5 5 3 4 2 4 0
Севастополь 3,83 3 5 3 3 5 4 0
Карачаево-Черкесская Республика 4 5 5 4 4 4 2 0
Забайкальский край 4 5 3 5 4 5 2 0
Ивановская область 4 4 5 2 4 4 5 0
Республика Бурятия 4 5 3 5 5 5 1 0
Иркутская область 4 4 5 4 4 5 2 0
Северная Осетия-Алания 4,17 5 5 3 4 2 3 0,5
Рязанская область 4,17 4 3 3 3 4 5 0,5
Кемеровская область 4,5 5 4 5 4 5 4 0
Мурманская область 4,67 4 5 5 5 5 4 0
Республика Карелия 4,83 5 5 5 4 5 5 0

1 — максимальный балл; 5 — минимальный балл.

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