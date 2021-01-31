Полиция отрицает применение перцового газа во время акции в Петербурге

Силовики не применяли газ и светошумовые гранаты во время несанкционированной акции в центре Санкт-Петербурга, заявили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ»,— приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что правоохранители применяли против участников несанкционированной акции в Петербурге перцовый газ. Также сообщалось о применении светошумовых гранат. Кроме того, СМИ писали, что полиция применяла электрошокеры и слезоточивый газ.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в 82 городах России. Протестующие требуют освободить его из-под ареста. По данным «ОВД-Инфо», задержаны уже больше 4,5 тыс. человек.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.