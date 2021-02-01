Вчера вечером во Дворце на Яузе состоялась большая светская премьера спектакля Саши Денисовой «Бэтмен против Брежнева». Пока на другом берегу реки от «Матросской Тишины» организованно отъезжали сотрудники МВД и Росгвардии, к театру чуть менее организованными колоннами подъезжали зрители спектакля, по сюжету которого супергерой борется с одряхлевшим генсеком — ну и с собственными слабостями, конечно.

На Яузе сейчас по-прежнему расквартирован Театр на Малой Бронной, в здании которого идет ремонт. Предыдущая большая премьера театра, возглавляемого Константином Богомоловым, состоялась в фешенебельном концертном зале «Барвиха Luxury Village». То были очень удобные «Бесы» с доставкой почти что на дом к поклонникам творчества господина Богомолова. Однако нельзя сказать, что светская явка вчерашней премьеры была скромнее, чем в Барвихе. Сквозь снега и прочие помехи приехали заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, председатель правления «СИБУР-Холдинга» Дмитрий Конов, гендиректор USM Management Иван Стрешинский с супругой Натальей, владелец ЕСН Григорий Березкин, бизнесмен Борис Белоцерковский, Ирина Вольская и Давид Давидович, Оксана Бондаренко и Владимир Цыганов, Виктория и Антон Борисевич, Виктория и Олег Шеляговы, Владимир Познер, Екатерина Андреева, Яна и Вадим Расковаловы, Валерия Роднянская, Марианна Максимовская и даже певец Василий Вакуленко (Баста). «Я не доносчик. Я Бэтмен, борец с расхитительством социалистической собственности»,— признавался жене герой Дмитрия Куличкова журналист Анатолий Дудочкин, и весь зал хохотал. В это время на площади трех вокзалов задержали человека в костюме Бэтмена. Видимо, он просто не успел сообщить, что он тоже против расхитительства.

До этого на неделе состоялась иммерсивная вечеринка «Давос и ныне там» от Frida Project Foundation и театра «Школа современной пьесы». Со стороны театра был предложен иммерсивный спектакль «На Трубе» (идет уже пару лет). Со стороны культурного фонда под управлением Михаила Слободинского и Татьяны фон Вандербург должны были прийти ветераны Всемирного экономического форума в Давосе, которые ввиду его нынешнего онлайн-существования впервые за долгие годы никуда не поехали. Также в «давосской» версии спектакля появился банкет по рецептам повара Люсьена Оливье: именно в здании его бывшего ресторана сейчас и находится «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза, также известная как «Дом на Трубе».

Тем же вечером в Театре мюзикла проходила презентация книги Виктора Лошака «Наивные годы» — воспоминания о журналистике эпохи перестройки и ее герое главном редакторе газеты «Московские новости» Егоре Яковлеве. Вспоминать о том, как каждый день можно было чуть больше, чем вчера, собрались друзья автора. Худрук театра Михаил Швыдкой был модератором вечера, а Евгений Миронов, Дмитрий Якушкин, Юрий Рост и Александр Гельман выступили с короткими воспоминаниями. В зале в свои наивные времена уплывали Михаил Куснирович, Илья Клебанов, Денис Молчанов, Леонид Печатников, Владимир Григорьев. Казалось, плыть по волнам воспоминаний собравшиеся готовы еще очень долго, но нет. «Полтора часа — это оптимальный отрезок времени»,— завершил вечер господин Швыдкой. Почему-то это произошло сразу после того, как господин Гельман оборвал нить воспоминаний, чтобы сказать, что он против революций, но в эти дни поддерживает Алексея Навального.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”