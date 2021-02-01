«Арабская весна» пришла зимой

Уже неделю не прекращаются протесты в Ливане, вспыхнувшие на фоне очередного локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. За это время в столкновениях с силами правопорядка пострадали более 400 человек, один погиб. Не обошлось без жертв и в ходе протестов в Тунисе. И в Ливане, и в Тунисе власти обвиняют в происходящем неких провокаторов и подстрекателей.

Провокация или революция «голодных»

Более 400 человек, в том числе свыше десятка полицейских и около 70 детей, пострадали и один погиб в ходе недели протестов в ливанском Триполи — на севере страны. Этот город — один из самых бедных в Ливане, и протесты вспыхивают здесь постоянно. В этот раз предлогом стал очередной карантин, сначала введенный властями с 14 по 25 января, а потом продленный до 8 февраля на фоне одного из самых высоких в мире уровней заболеваемости на душу населения. Пандемия коронавируса и локдаун добили и без того на ладан дышащую экономику Ливана. Еще прошлым летом эксперты ООН отмечали, что число живущих за чертой бедности в стране в 2020 году за год выросло почти вдвое и превысило 55% от примерно 6 млн населения (кроме того, в стране находится около 1,5 млн сирийских беженцев). В три раза выросло число тех, кто живет в «крайней бедности»,— с 8% до 25%. По оценке Международного валютного фонда, ВВП Ливана в 2020 году снизился на 25%, а цены подскочили на 144%, среди них цены на муку и хлеб.

В конце недели власти страны подписали с Всемирным банком кредитное соглашение для выделения денег на национальную программу социальной защиты. Ранее была достигнута договоренность о выделении $246 млн для выплат в течение года 786 тыс. ливанцев, живущих в крайней бедности. Ссуда ??также включает плату за обучение примерно 87 тыс. детей в возрасте от 13 до 18 лет. На фоне беспорядков правительство также объявило о начале ежемесячных выплат в размере 400 тыс. ливанских фунтов (около $50 по рыночному курсу) для примерно 230 тыс. семей. Однако этих денег недостаточно, а речи о системной помощи нет. Международные финансовые институты ждут, когда в Ливане появится правительство, способное провести необходимые реформы, но ливанские политики уже почти полгода не могут прийти к компромиссу. Впрочем, обычные граждане страны не доверяют уже никому, эксперты предрекают рост протестных настроений, сдержать которые силам безопасности будет нелегко: людям, которые умирают от голода, нечего терять. Так, в субботу группа женщин заблокировала шоссе на севере страны, протестуя против невыносимых условий жизни.

В поддержку Триполи, где протесты очень быстро переросли в столкновения с силами безопасности и погромы административных учреждений, выступили и в других районах страны, особенно после того, как стало известно о смерти одного из демонстрантов. В пятницу президент Ливана Мишель Аун призвал силы безопасности выследить и арестовать «всех подстрекателей, проникших в ряды мирных демонстрантов и спровоцировавших беспорядки в Триполи» и расследовать все обстоятельства «происшедших погромов и поджогов учреждений». Глава МВД Мухаммед Фахми заявил, что «погромы в Триполи» — результат провокационных действий, никак не связанных с «революцией голодных». В то же время в выходные в Бейруте протестующие собирались у домов влиятельных политиков, включая господина Фахми, требуя освободить задержанных. Активисты также украсили стены домов и дороги в районах, где живут влиятельные ливанцы, надписями: «Наша кровь — ваша ответственность». Этот хештег набирает популярность и в соцсетях.

«Освободите сыновей страны»

В субботу сотни молодых людей прошли маршем по центру столицы Туниса к зданию МВД, требуя освободить всех, кто был задержан за две недели протестов по обвинению в участии в беспорядках. Речь идет примерно о тысяче задержанных. «Полиция везде, правосудие нигде! Освободите сыновей страны!» — скандировали они. В перекрывших дорогу полицейских летели пустые пластиковые бутылки и краска. В ответ стражи порядка применили дубинки.

Как и в Ливане, протесты в Тунисе сначала вспыхнули в самых бедных районах. Людей не остановил комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса. Страна, которую считают самым ярким примером победившей «арабской весны», не может преодолеть экономические проблемы, уровень безработицы среди молодежи превысил 30%, а уровень бедности 20%. С началом пандемии ситуация усугубилась, в том числе из-за потери доходов от туристического бизнеса. В то время как в стране меняется одно правительство за другим, МВФ в середине января призвал Тунис разработать план реформ для стабилизации экономики.

Власти пытались вступить в диалог с недовольным населением, признавая право на мирный протест и осуждая тех, кто осуществляет погромы и грабежи. В этом вопросе тунисские политики, несмотря на внутренние противоречия, оказались едины. Так, спикер парламента и лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши отметил на прошлой неделе, что протестующая молодежь — жертва краха образовательной и социальной системы, подчеркнув, что надзор за этими молодыми людьми и их возвращение к нормальной жизни должны стать обязанностью государства при поддержке гражданского общества. Эти слова не остались без внимания демонстрантов. В ходе протестного марша в субботу они скандировали лозунги не только против полиции, но и против господина Ганнуши. Диалога не получилось.

Марианна Беленькая