Толки и овцы

В десятую годовщину революции Тунис вновь охватили яростные протесты. Многие из них обернулись мародерством. Сотни людей задержаны, армейские подразделения введены в несколько провинций страны. Власти призывают молодежь не поддаваться на провокации. А началось все с оскорбления полицейским пастуха.

Во вторник в Тунисе продолжались масштабные акции протеста. По данным радиостанции Mosaique FM, в столице страны демонстранты призывали свергнуть нынешние власти, довести до конца революционное движение и освободить ранее задержанных в ходе протестов по всей стране. Полиция применила для разгона манифестации слезоточивый газ.

Новая волна протестов захлестнула Тунис в прошлую пятницу, несмотря на введенный из-за пандемии коронавируса комендантский час.

Поводом стало разошедшееся в соцсетях видео, на котором полицейский оскорбляет пастуха за то, что тот провел свое стадо овец перед зданием муниципалитета Силиана, города в 130 км к юго-западу от столицы.

Это совпало с десятой годовщиной революции, когда в Тунисе в результате уличных протестов буквально за две недели удалось положить конец 23-летнему правлению президента Зин аль-Абидина бен Али.

Напомним, что тогда причиной протестов стало оскорбление, нанесенное уличному торговцу овощами Мухаммеду Буазизи женщиной-полицейским. Она не только конфисковала товар, но и ударила его по лицу. В знак протеста Мухаммед Буазизи совершил акт самосожжения перед зданием мэрии, спасти его не удалось. «Мы не хотим подвергаться унижению через десять лет после победы революции» — такие слова можно было увидеть в конце прошлой недели в тунисских соцсетях.

VIDEO: Clashes broke out for a third consecutive evening Sunday in several Tunisian cities.

In the working-class neighbourhood of Ettadhamen on the edge of the capital Tunis, despite a tight lockdown to curb the spread of coronavirus pic.twitter.com/wJ5S5YP9gj