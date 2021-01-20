Толки и овцы

В десятую годовщину революции Тунис вновь охватили яростные протесты. Многие из них обернулись мародерством. Сотни людей задержаны, армейские подразделения введены в несколько провинций страны. Власти призывают молодежь не поддаваться на провокации. А началось все с оскорбления полицейским пастуха.

Во вторник в Тунисе продолжались масштабные акции протеста. По данным радиостанции Mosaique FM, в столице страны демонстранты призывали свергнуть нынешние власти, довести до конца революционное движение и освободить ранее задержанных в ходе протестов по всей стране. Полиция применила для разгона манифестации слезоточивый газ.

Новая волна протестов захлестнула Тунис в прошлую пятницу, несмотря на введенный из-за пандемии коронавируса комендантский час.

Поводом стало разошедшееся в соцсетях видео, на котором полицейский оскорбляет пастуха за то, что тот провел свое стадо овец перед зданием муниципалитета Силиана, города в 130 км к юго-западу от столицы.

Это совпало с десятой годовщиной революции, когда в Тунисе в результате уличных протестов буквально за две недели удалось положить конец 23-летнему правлению президента Зин аль-Абидина бен Али.

Напомним, что тогда причиной протестов стало оскорбление, нанесенное уличному торговцу овощами Мухаммеду Буазизи женщиной-полицейским. Она не только конфисковала товар, но и ударила его по лицу. В знак протеста Мухаммед Буазизи совершил акт самосожжения перед зданием мэрии, спасти его не удалось. «Мы не хотим подвергаться унижению через десять лет после победы революции» — такие слова можно было увидеть в конце прошлой недели в тунисских соцсетях.

VIDEO: Clashes broke out for a third consecutive evening Sunday in several Tunisian cities.

In the working-class neighbourhood of Ettadhamen on the edge of the capital Tunis, despite a tight lockdown to curb the spread of coronavirus pic.twitter.com/wJ5S5YP9gj — AFP News Agency (@AFP) January 18, 2021

Местные власти учли уроки прошлого и практически сразу вступили в диалог с населением. Профсоюзы сил безопасности региона принесли извинения пастуху, а региональные власти пообещали ему помочь. Но от беспорядков это не спасло: протестующие в возрасте от 14 до 25 лет перекрыли дороги, жгли шины, кидались камнями и бутылками с зажигательной смесью в полицейских, били витрины, а где-то грабили магазины и банки.

К вечеру понедельника власти сообщили почти о 900 задержанных (большинство из них несовершеннолетние) в пяти провинциях.

А за несколько дней до событий в Силиане в столице было задержано около 300 фанатов (из них примерно сотня — младше 16 лет) футбольной команды Club Africain, которые собрались у штаб-квартиры Тунисской футбольной ассоциации, выражая возмущение по поводу финансовых проблем клуба и требуя смены его руководства. Они попытались штурмовать здание и атаковали полицейских, те, в свою очередь, применили слезоточивый газ. Это вызвало дискуссию в соцсетях об уровне отчаяния населения, у которого футбол остается единственным утешением.

Вскоре после беспорядков в столице жители приморского города Аш-Шебба заявили о готовности всем вместе эмигрировать в Италию и начали массово отплывать от берега на лодках. Их перехватили силы береговой охраны Туниса. Это выглядело бы шуткой, если бы в 2020 году Тунис не стал среди стран Ближнего Востока и Африки рекордсменом по нелегальному проникновению в Италию через Средиземное море. Бежать из страны рискнули почти 13 тыс. тунисцев.

«У нас нет надежды на будущее в нашей стране»,— говорит тунисская молодежь.

В Тунисе постоянно растет число самоубийств среди молодежи.

По данным Тунисского форума по экономическим и социальным правам (FTDES), за 11 месяцев 2020 года было зафиксировано свыше 7,6 тыс. протестных акций, из них только около 1 тыс.— в ноябре. Последние протесты совпали с очередным ужесточением локдауна, когда отчаявшиеся, не видящие никаких жизненных перспектив молодые люди, лишенные возможности учиться и работать, просто вышли на улицы. Прошедшая в понедельник акция протеста в столице была намеренно организована днем. «Они называют всех, кто протестует против системы, ворами. <...> Мы пришли с открытыми лицами днем, а не ночью, чтобы сказать, что хотим работать»,— цитирует газета «Аш-Шарк аль-Аусат» одну из участниц акции. Стоящие рядом с ней демонстранты скандировали: «Нет страха, нет страха! Улица принадлежит людям!»

Впрочем, есть и те, кто считает, что протесты проплачены некими политическими силами. В понедельник президент Туниса Кайс Саид посетил один из самых бедных кварталов на северной окраине столицы, недалеко от своего дома. «Я один из вас. Мы знаем бедность, но я также знаю, кто торгует бедностью и нищетой. Не позволяйте никому торговать своими страданиями»,— сказал он.

Президент через жителей квартала обратился ко всей тунисской молодежи с призывом отказаться от актов вандализма, так как через «хаос невозможно добиться целей».

При этом он добавил, что у тунисцев есть право на выражение своего мнения, трудоустройство и достойную жизнь. «Вы дети моего района, молодежь Туниса никогда не промышляла воровством»,— убеждал он. «Долой парламент!» — ответила президенту окружившая его молодежь.

Профсоюзы и правозащитные организации подписали совместное коммюнике от имени «гражданского общества», в котором заявили об абсолютной поддержке «мирных протестов против политики маргинализации, обнищания и голода», но при этом подчеркнули свое «категорическое неприятие грабежей и нападений на государственные учреждения». Они также осудили чрезмерное применение силы со стороны полиции, в том числе преследование политических активистов, но в то же время призвали к справедливому суду для тех, кто был уличен в грабежах и насилии. «Нужно слышать голос маргинализованной молодежи и обездоленных групп, пока не стало слишком поздно»,— подчеркивается в заявлении.

Несмотря на то что Тунис считается самым удачным примером транзита власти во время «арабской весны», ситуация в стране далека от идеала, и пандемия коронавируса только усугубила экономический кризис.

Еще в конце прошлого года уровень безработицы достиг девятилетнего максимума — 18% (около 36% среди молодежи). По данным рейтингового агентства Fitch, в 2020 году экономика Туниса сократилась примерно на 8% — это самое большое падение с момента обретения независимости в 1956 году. В то же время Всемирный банк констатирует рост государственного долга Туниса до 86,6% ВВП, что значительно превышает контрольный показатель развивающихся стран в 70%.

В стране ожидается резкое ускорение обнищания населения. В 2020 году в результате коронавирусного локдауна доходы от туризма упали на 65%, а 5,4% тунисских фирм навсегда закрылись из-за кризиса, вызванного пандемией, отмечает британское издание Financial Times.

При этом политическая система Туниса находится на грани коллапса. В субботу премьер-министр Хишам аль-Мешиши объявил о смене 12 министров: юстиции, внутренних дел, государственного имущества, муниципальных вопросов, здравоохранения, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, культуры, труда и социальной экономики, по делам молодежи и спорта, а также окружающей среды.

За десять лет после революции в стране сменилось девять правительств.

Последнее было приведено к присяге только в сентябре. Теперь новый кабинет министров должен быть утвержден парламентом, который также постоянно раздирают скандалы и споры. Кроме того, в Тунисе разгораются дискуссии о судьбе финансов бежавшего десять лет назад из страны президента бен Али (скончался в 2019 году) и его семьи. Во вторник правительство Швейцарии сняло мораторий с части счетов, ранее замороженных в банках страны. Но судьба большей части авуаров в размере около $68 млн пока не решена. Многое зависит от того, насколько конструктивным получится диалог между Швейцарией и тунисским правительством, которое постоянно сотрясают кризисы. Многие тунисцы считают, что власти страны не смогут вернуть «украденные деньги» домой.

Марианна Беленькая