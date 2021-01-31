ВТБ вернется на «Первый» Банк может получить долю в канале за счет долга

ВТБ может получить долю в «Первом канале» в счет задолженности. По данным “Ъ”, она может составлять около 10 млрд руб., размер пакета будет определен по итогам оценки телеканала. Привлечение банка в капитал необходимо, чтобы вывести канал из финансового кризиса, считают на рынке.

ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал «Первого канала» с помощью конвертации части кредита компании, сообщили “Ъ” в пресс-службе банка. Величина доли будет определена по завершении оценки телеканала, добавили в ВТБ. Задолженность «Первого канала» перед банком может составлять около 10 млрд руб., рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника, близкого к одному из акционеров канала, сумма «примерно похожа». На телеканале отказались от комментариев.

Интерес к получению доли в «Первом канале» банк подтвердил участием в совете директоров, отметили в ВТБ: 30 января правительство опубликовало список из девяти кандидатов в совет, включая троих от ВТБ, старших вице-президентов Дмитрия Снесаря и Светлану Федоренко и председателя правления Юрия Соловьева.

В конце 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев обеспечить приватизацию «Первого канала», в результате которой доля государства в компании снизится с 51% до 34%, сообщал “Ъ” 22 декабря.

Сейчас государству и его структурам принадлежит 51% «Первого»: Росимуществу — 38,9%, ФГУП «Информационное агентство России ТАСС» — 9,1% и ФГУП «ТТЦ "Останкино"» — 3%. Еще 29% в АО «Первый канал» владеет «Национальная Медиа Группа» (НМГ), которая контролируется несколькими компаниями, включая банк «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров.

ВТБ владел 20% «Первого канала» до сентября 2020 года. Банк приобрел их у Романа Абрамовича. Но через полтора года после покупки отчитался о продаже актива, не раскрывая нового владельца, сообщал “Ъ” 30 сентября. По словам нескольких собеседников на медиарынке, акции вернулись к господину Абрамовичу (ни банк, ни представитель бизнесмена это не комментировали).

Конверсия долга перед ВТБ в акции нужна, чтобы вывести канал из финансового кризиса, полагает собеседник “Ъ” на медиарынке.

Убыток АО «Первый канал» в 2019 году составил 4,1 млрд руб. при выручке 27 млрд руб. «Первый канал» испытывал финансовые трудности с 2014 года, сильно задерживая оплату поставщикам шоу и сериалов, и просил государство о регулярных субсидиях. Размер субсидий PwC по заказу «Первого» оценила в 6,5 млрд руб. ежегодно в 2018–2021 годах и по 5 млрд руб. в 2022–2025 годах. В 2020-м каналу субсидию наконец выделили. Тем не менее сотрудники нескольких компаний-контрагентов «Первого» рассказывали “Ъ”, что канал по-прежнему критично задерживает оплату по договорам.

Анна Афанасьева