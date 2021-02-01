Подкидышам приоткрывают окно

Депутаты Госдумы доработали отклоненный в 2020 году законопроект о беби-боксах — специально оборудованных помещениях в российских медучреждениях, который позволит женщинам анонимно оставлять новорожденных детей. По словам инициатора законопроекта Оксаны Пушкиной, группа депутатов учла рекомендации Минздрава и Генпрокуратуры и намерена в феврале вновь внести законопроект. Теперь требования к оборудованию и эксплуатации таких боксов будут устанавливаться не на региональном, а на федеральном уровне. Из новой версии документа исключили и критерий новорожденности — возраст до четырех недель. В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ вопрос о беби-боксах назвали «лишь частью большой темы помощи женщинам в кризисной ситуации». Глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила, что не поддержит даже доработанный законопроект, так как «у нас есть где спасать детей».

В декабре 2017 года группа депутатов Госдумы во главе с заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной (ЕР) вместе с членом Совета федерации Еленой Афанасьевой (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект о беби-боксах. Они предложили предоставить регионам России право открывать специально оборудованные места в медицинских учреждениях, где мать могла бы анонимно оставить новорожденного ребенка. Авторы документа предлагали также закрепить верхнюю границу возраста новорожденного — четыре недели. Разработчики подготовили также порядок государственной регистрации рождения подкинутого ребенка.

В сентябре 2020 года комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не поддержал законопроект и рекомендовал депутатам отклонить его в первом чтении. В декабре Госдума сняла законопроект с рассмотрения и предложила авторам его доработать.

Члены комитета сочли избыточным пункт о закреплении неотъемлемого права ребенка на жизнь и здоровье, так как его уже гарантируют российская Конституция, федеральные законы и международные нормы.

Депутатов смутило и отсутствие каких-либо ограничений региональной власти при решении о создании беби-боксов. Для авторов заключения осталось неясным, как предлагается определять фактический возраст ребенка, как этих детей учитывать и «контролировать их дальнейшую судьбу». В комитете не согласились и с тем, что принятие законопроекта не повлечет дополнительных бюджетных расходов.

«Если первоначальная редакция законопроекта содержала указание на "право на жизнь", то теперь в предлагаемом тексте эта формулировка отсутствует,— сообщила “Ъ” Оксана Пушкина.— Оставлено только право на охрану здоровья». По ее словам, учтены замечания Генпрокуратуры: теперь требования к оборудованию и эксплуатации боксов предлагается устанавливать на уровне правительства РФ. Из новой версии законопроекта исключен и возрастной критерий новорожденности. Из пояснительной записки к проекту закона следует, что его реализация «не содержит новых расходных обязательств».

«С 2011 года беби-боксы действуют в 10 субъектах Российской Федерации — по три в Краснодарском и Ставропольском краях, два в Курске и по одному в подмосковных Люберцах, в Перми, Тюмени, Набережных Челнах (Татарстан), Пскове, Екатеринбурге и на Камчатке,— рассказала Оксана Пушкина.— За весь период их деятельности было спасено более 100 детей».

По данным главы СКР Александра Бастрыкина, ежегодно в России насильственной смертью умирает около 2 тыс. детей.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в первом полугодии 2020 года по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) были осуждены 15 человек.

Соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия, сооснователь сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова поддержала борьбу депутатов за закон о беби-боксах. «Если кто-то в этом сомневается, пусть изучит информацию Следственного комитета о количестве младенцев, от которых избавляются путем убийства. Если бы были беби-боксы, они могли бы остаться в живых». Госпожа Попова считает, что утверждения, будто беби-боксы «рекламируют отказ от детей», «не имеют под собой никакой логики», а правки, внесенные в законопроект, она одобряет: «Единые стандарты по установке и эксплуатации беби-боксов должны определяться федеральным центром, это упрощает работу для регионов и способствует безопасности детей».

Госпожа Пушкина намерена внести законопроект вновь и ожидает, что в феврале он может быть рассмотрен профильным комитетом по делам семьи, женщин и детей.

Однако глава комитета Тамара Плетнева (КПРФ) заявила “Ъ”, что даже в доработанном виде закон о беби-боксах «не поддерживает и никогда не поддержит». По ее мнению, «у нас есть где спасать детей»: «В роддомах оставляют, если надо, в детские дома сдают, есть и другие возможности, усыновление. А это, знаете,— открой окошко и положи непонятно что и куда — это безобразие. В мусорках оставляют детей единицы, дуры. Но они и в окошко класть не будут. Мы не приняли этот закон, Дума его отклонила».

По словам пресс-секретаря Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) Василия Рулинского, «в церкви есть как сторонники, так и противники идеи беби-боксов». «В любом случае мы поддерживаем само желание спасти жизнь ребенка и помочь его маме,— заявил он “Ъ”.— В церкви за последние девять лет число приютов для женщин в кризисной ситуации увеличилось с одного до 77. И в крупных городах, и в маленьких поселках за последние четыре года церковь также открыла более 100 новых центров гуманитарной помощи (всего их сейчас 211), где женщины бесплатно могут получить кроватку, коляску, продукты и одежду. Мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы женщина не делала аборт и не отказывалась от ребенка после его рождения. Вопрос о беби-боксах — лишь часть большой темы помощи женщинам в кризисной ситуации».

Мария Литвинова, Павел Коробов