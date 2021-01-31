Мишустин выделил еще 68,5 млрд руб. на пособия по временной нетрудоспособности

Правительство направило дополнительно 68,5 млрд руб. Фонду соцстрахования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в первом квартале 2021 года. Это связано с повышенной нагрузкой на фонд из-за распространения коронавируса. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования»,— говорится в сообщении правительства. Деньги пойдут из резервного фонда правительства. Решение было одобрено по итогам заседания правительства 28 января.

По итогам 2020 года число безработных в России выросло почти на 1 млн человек по сравнению с прошлым годом. До конца нынешнего года Минтруд планирует трудоустроить около 400 тыс. человек из них с помощью программ переобучения, социальных контрактов и субсидирования найма.

Подробнее об итогах года на рынке труда — в материале “Ъ” «Безработный на миллион».