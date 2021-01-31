В России за сутки выявили 18 359 заражений коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 18 359 случаев заражения коронавирусом. Это на 3,54% меньше, чем днем ранее (19 032, рекорд — 29 935 человек 24 декабря). Общее число заболеваний достигло 3 850 439.

Регионы с наибольшим числом заразившихся коронавирусом за сутки:

Москва — 2284 (всего — 930 072);

Санкт-Петербург — 2160 ( 334 116);

Московская область — 1082 (192 742);

Нижегородская область — 464 (84 436);

Воронежская область — 375 (58 219).

Регионы с наибольшим числом смертей от COVID-19 за сутки:

Москва — 66 (всего — 13 434);

Санкт-Петербург — 47 (9733);

Московская область — 33 (3764);

Красноярский край — 27 (2345);

Ростовская область — 24 (2640).

Умерли за сутки 485 человек с коронавирусом. Это на 5,27% меньше, чем накануне (512, рекорд — 635 человек 24 декабря). Выздоровели 20 040 человека, за все время — 3 300 004.

Россия находится на четвертом месте по числу заражений коронавирусом в мире, примерно столько же заболевших в Великобритании (3 806 993). По числу умерших от COVID-19 Россия занимает восьмое место в мире.

О темпах вакцинации в России — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».