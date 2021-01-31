В Новосибирске СКР возбудил еще одно уголовное дело о призывах к беспорядкам

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, которого подозревают в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Мужчину задержали, он находится под стражей. Дело возбуждено по материалам, предоставленным региональным УФСБ России и центром «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области, сообщила старший помощник руководителя областного управления СКР Анастасия Кулешова.

По версии следователей, с 23 по 26 января подозреваемый опубликовал на странице в соцсети «Вконтакте» видеозапись с призывами к массовым беспорядкам с погромами, использованием взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления правоохранителям на несогласованной акции 31 января.

«Распространял видео в "Вконтакте" с призывами выйти на митинг и угрозами сотрудникам полиции. Вину признаю, раскаиваюсь»,— сказал задержанный.

Кроме того, региональное УФСБ России возбудило и расследует в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Екатерина Лукашевич