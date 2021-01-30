Главреда Telegram-канала «Белгород №1» арестовали как организатора протестов

Октябрьский районный суд Белгорода арестовал главного редактора белгородского новостного Telegram-канала «Белгород №1» Владимира Корнева на трое суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ как организатора незаконной публичной акции. Дело Владимира Корнева рассматривалось в суде с утра. За день до этого к нему домой пришли сотрудники полиции и отвезли журналиста в прокуратуру, где ему вручили постановление о возбуждении административного дела.

По версии белгородской прокуратуры, с 22 по 28 января на страницах канала анонсировались «сведения о проведении не согласованных с органами публичной власти массовых мероприятиях протестного характера». Как следует из постановления, поводом для возбуждения административного дела послужили публикации, в которых сообщалось о планируемых протестных акциях в Белгороде. Например, такие: «Завтра, 23 января, в 14:00 "Белгород №1" начнет вести прямой эфир с акции в поддержку Алексея Навального в центре города»; «Наша задача при этом — чтобы у максимального количества человек (в том числе у тех, кто из соображений безопасности останется дома), была возможность увидеть, что происходит на самом деле».

По мнению заместителя прокурора Белгородской области Алексея Котова, таким образом в Белгороде 23 января «при опосредованной поддержке телеграм-канала состоялась незаконная акция численностью 1 тыс. человек». Также полиция подготовила справку об исследовании телеграм-канала на предмет высказываний, «побуждающих к участию в массовом мероприятии, называемом акцией протеста».

Из зала суда белгородского журналиста вывели под конвоем. Его коллега, корреспондент «Белгород №1» Игорь Ермоленко, которого сегодня тоже вызвали в прокуратуру, получил предупреждение о недопустимости подобных действий.

Акция в поддержку Алексея Навального в Белгороде 23 января собрала более 1 тыс. человек. Координатор белгородского штаба Алексея Навального Максим Климов подал заявку на ее проведение 19 января, но мэрия в согласовании отказала. Организаторы публично заявили, что выйдут в любом случае, ссылаясь на ст. 31 Конституции РФ, гарантирующей право на мирные собрания. Участники акции прошли шествием от центрального парка к зданию правительства области, где провели митинг. На акции задержаний не было, а сотрудники полиции присутствовали в штатском. Однако после завершения акции Максим Климов был арестован на девять суток как организатор незаконного мероприятия. Было арестовано еще несколько его сторонников, в том числе три дня в ИВС провела невеста господина Климова Татьяна Сизова за призывы в соцсетях выходить на митинг.

Главной юридической проблемой в этом деле стало то, что телеграм-канал «Белгород №1» не является зарегистрированным средством массовой информации, считает старший медиаюрист Центра защиты прав СМИ (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом) Светлана Кузеванова. «Это значит, что, формально подходя к вопросу, судья рассматривал сотрудников канала как активистов, а не как журналистов, выполняющих свою работу по освещению происходящего в городе,— пояснила Светлана Кузеванова.— Если бы «Белгород №1» был СМИ, то его главного редактора должны были бы отпустить и не имели права привлечь по этой статье».

Мария Литвинова