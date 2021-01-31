Воронежским студентам предложили настольные игры вместо участия в несогласованных акциях

Вузы Воронежской области начали распространять в соцсетях напоминания об ответственности за участие в несанкционированных акциях, а отдельные факультеты предложили студентам альтернативные мероприятия днем 31 января. Памятки появились в преддверии не санкционированного властями шествия, которое сторонники оппозиционера Алексея Навального проводят в воскресенье.

Воронежский штаб политика ранее обратил внимание, что в группе «Вконтакте» факультета гуманитарного образования и воспитания Воронежского госуниверситета инженерных технологий (ВГУИТ) студентам предложили целый ряд активностей — турниры по интеллектуальным и настольным играм, а также настольному теннису. В этой же группе ранее появилось два предупреждения об ответственности за участие в незаконных акциях.

В пресс-службе ВГУИТ рассказали “Ъ-Черноземье”, что памятки «были составлены и размещены студенческим советом по инициативе администрации вуза в просветительских целях»: «Мы обязаны предупредить студентов об ответственности за противоправные действия. Предупрежден — значит вооружен». Там пояснили, что студенческие мероприятия по выходным «проходят регулярно, была вынужденная пауза из-за пандемии»: «Поскольку мы рассчитываем через неделю выйти в оффлайн, факультет гуманитарного образования и воспитания потихоньку начал возвращаться к внеучебным мероприятиям». В вузе заверили, что вуз «не преследует и тем более не отчисляет студентов за их гражданскую позицию»: «Мы не мониторим, кто пошел на несогласованную акцию, кто не пошел. Однако в случае, если студент совершил правонарушение, за которым последовало уголовное преследование, мы вынуждены будем отреагировать и принять меры дисциплинарной ответственности внутри вуза. Другая гипотетическая ситуация — пропуски занятий при административном аресте. При их накоплении следует наказание, но не за политику, а за неуспеваемость».

В соцсетях Воронежского государственного технического университета также распространили памятки, в которых студентов призывали не выходить на несогласованные акции. По данным воронежского штаба Алексея Навального, предупреждения распространялись в Воронежском государственном педагогическом университете, Воронежском юридическом техникуме, Воронежском колледже сварки и промышленных технологий и ряде других учебных заведений.

Олег Мухин