Производство пива в Краснодарском крае в 2020 году снизилось на 5,5%

В Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года произвели 13,5 млн декалитров пива. Это на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росалкогольрегулирования.

За этот же период производство пивных напитков в регионе выросло на 53,2% – до 42,3 тыс. дал. Кроме того, в 2020 году на Кубани произвели 538,2 тыс. дал сидра, пуаре и медовухи – на 85,7% больше, чем в 2019 году.

В целом по производству пива и пивных напитков Краснодарский край занимает 18-е место в России. Больше всего этого вида продукции произвели в Московской области (64,5 млн дал), Татарстане (54,8 млн дал) и Ульяновской области (50,3 млн дал). Всего производство пива в России за 2020 год составило 778 млн дал – на 2% больше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в мае 2020 года стало известно, что производитель шампанского «Абрау-Дюрсо» может расширить ассортимент и заняться производством пива и горьких настоек.

Алексей Белянин