Казахстан увеличивает количество авиарейсов в Россию до трех в неделю

Власти Казахстана увеличивают количество регулярных пассажирских авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю. По согласованию с российской стороной авиасообщение будет выполняться по маршрутам Нур-Султан—Москва (два рейса в неделю) и Алма-Ата—Москва (один рейс в неделю).

«Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний»,— говорится в сообщении комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Разрешение на увеличение рейсов основывается на решении межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса в Казахстане от 28 января.

За сутки в Казахстане выявили 1370 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 185 369.

Россия закрыла международное авиасообщение в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. С лета происходит постепенное возобновление полетов. Сейчас россиянам можно летать в Белоруссию, Вьетнам, Египет, Индию, Катар, Киргизию, Казахстан, ОАЭ, Сербию, Танзанию, Турцию, Финляндию, Швейцарию, Эфиопию, Южную Корею, Японию, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.