Бывшего вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко снова уволили

Начальник МКУ «Управление строительства» Новороссийска Екатерина Демченко отправлена в отставку. Информацию об этом “Ъ-Кубань” подтвердили в пресс-службе администрации города.

Причины отставки в пресс-службе не назвали. О том, что госпожа Демченко назначен руководителем учреждения стало известно 29 января 2021 года, однако через несколько часов после того, как об этом сообщили СМИ, информация о том, что она возглавляет МКУ «Управление строительства» Новороссийска была удалена с сайта мэрии города. По данным «СПАРК-Интерфакс», Екатерина Демченко приступила к обязанностям главы учреждения 28 января 2021 года.

Екатерина Демченко была вице-мэром Новороссийска с октября 2019 года. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в мае 2020 года в интернете появилось видео, на котором она в компании других людей жарила шашлыки на базе отдыха в районе Абрау-Дюрсо. Спустя два дня после появления видеозаписи, глава Новооссийска Игорь Дяченко объявил об увольнении своего заместителя, заявив, что муниципальные служащие не должны допускать поведения, подрывающего авторитет власти. В день увольнения чиновницу также исключили из партии «Единая Россия».

Алексей Белянин