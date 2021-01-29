Уволенная вице-мэр Новороссийска возглавила МКУ «Управление строительства»

Бывший заместитель главы Новороссийска Екатерина Демченко назначена руководителем МКУ «Управление строительства» города. Информацию об этом “Ъ-Кубань” подтвердили в пресс-службе мэрии Новороссийска, отметив при этом, что Демченко не будет занимать должность муниципального служащего.

Екатерина Демченко была вице-мэром Новороссийска с октября 2019 года. В мэрии города она курировала вопросы перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии, муниципального контроля. До назначения замглавы города она была руководителем управления архитектуры и градостроительства Новороссийска.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в мае 2020 года в интернете появилось видео, на котором вице-мэр Екатерина Демченко в компании других людей жарила шашлыки. Она была замечена на территории базы отдыха недалеко от Абрау-Дюрсо. Спустя два дня глава Новороссийска Игорь Дяченко объявил о ее увольнении.

«Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение подрывающее авторитет власти. Без права на ошибк», ­ заявлял он.

В день увольнения чиновницу также исключили из партии «Единая Россия». В сообщении партии говорилось, что «подход к противоправным действиям тех, кто работает во власти, жестче, и они несут повышенную ответственность».

На момент публикации информация о том, что именно Екатерина Демченко занимает должность главы новороссийского МКУ «Управление строительства» удалена с официального сайта администрации Новороссийска. Сама Екатерина Демченко от комментариев о своем назначении отказалась.

Алексей Белянин