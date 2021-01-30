Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат парламента Норвегии Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира, передает The Guardian. Он признал, что были инциденты, когда на акциях движения были беспорядки и погромы. Однако он сослался на данные исследований, по которым большинство мероприятий BLM были мирными.

«Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, а также в Европе и Азии,— это эскалация конфликта, основанного на неравенстве. BLM стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью»,— сказал господин Эйде. По его мнению, движение заставило бороться с расизмом не только США, но и другие страны.

В США в мае 2020 года начались массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полиции. Акции проходили до ноября и были организованы BLM. В ряде городов они переросли в беспорядки и столкновения с полицией. По опросам, в протестах приняло участие от 15 млн до 26 млн человек. Массовые протесты также прошли во многих странах мира. 45-й президент Дональд Трамп обвинял BLM в разжигании насилия.