Суперлига чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) вместе с представителями некоторых ведущих клубов активно работает над новым форматом Лиги чемпионов, который должен похоронить появившийся в прошлом году альтернативный проект неподконтрольной UEFA Суперлиги. Главный еврокубок в измененном с целью поощрить сильнейшие команды виде может быть запущен уже в ближайшие сезоны. Ради него головная футбольная структура даже готова инициировать сокращение количества участников чемпионатов топовых лиг.

Подробности о радикальной реформе главного еврокубка сообщило испанское издание As. По его данным, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин готовит их совместно с пятью клубами — испанским «Реалом», итальянским «Ювентусом», английским «Манчестер Юнайтед», французским ПСЖ и турецким «Фенербахче». В работе также участвуют два вице-президента UEFA — Луис Рубиалес и Фернанду Гомиш, а также казначей и генеральный секретарь структуры — Дэвид Гилл и Тодор Теодоридис.

Рассказывая о проекте, As называет его суперчемпионатом, имея в виду не только масштаб, но и тот факт, что ведущая роль в нем будет принадлежать европейским грандам. Предполагается, что они будут соучредителями компании, которая будет управлять турниром, а для разработчиков реформы в настоящий момент помимо его формата и календаря важнейшими являются бизнес-модель состязания и вопрос распределения доходов от него. As считает, что проект будет рассчитан на период с 2024 по 2033 год, но «при наличии полного консенсуса» он может быть запущен даже раньше — в 2022 или 2023 году. При этом источники издания дают понять, что такого консенсуса все-таки до сих пор нет и, например, Александру Чеферину еще предстоит убедить «Реал» в пользе реформ.

«Суперчемпионская» лига — это ответ UEFA на появившуюся в прошлом году новость о придуманной топовыми клубами для самих себя Суперлиге с 16 или 18 участниками в качестве альтернативы Лиге чемпионов. В качестве ее потенциальных участников назывались английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхем», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», немецкая «Бавария», «Ювентус» и ПСЖ. Турнир планировалось проводить по схеме, похожей на соревнования американских спортивных лиг — с долгим (около 30 матчей на каждую команду) регулярным первенством и кубковой частью. В качестве вдохновителя проекта в сообщениях указывался президент «Реала» Флорентино Перес, а потенциального инвестора — JP Morgan, якобы согласившийся открыть кредитную линию на $6 млрд. В более поздних утечках отмечалось, что количество участников может быть увеличено до 20. При этом 15 мест на постоянной основе получат топ-клубы, а оставшиеся достанутся командам, пробившимся в Суперлигу через национальные первенства. Бывший президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу говорил, что «подписал» клуб для участия в новом турнире, оценивая потенциальную выгоду от участия в нем в сумму до €800 млн в год.

Между тем Международная федерация футбола (FIFA) и UEFA заняли непримиримую позицию по отношению к Суперлиге. В недавнем совместном заявлении этих организаций отмечалось, что клубы и футболисты, которые выступят в новом турнире, будут подвергнуты санкциям. А на этой неделе глава Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA), президент «Ювентуса» Андреа Аньелли на конференции Think Sport-2021 заявил, что поддерживает прорабатываемую UEFA реформу Лиги чемпионов, затеянную в виде противовеса Суперлиге. Господин Аньелли отметил, что еврокубковые турниры должны оставаться открытыми для всех.

Говоря о приоритетном варианте структуры реформированной Лиги чемпионов, Андреа Аньелли рассказал, что он предусматривает отказ от разбивки команд на группы. Вместо этого 32 клуба для определения участников play-off проведут по десять матчей по так называемой швейцарской системе, активно применяемой в шахматах. Суть ее сводится к тому, что в каждом туре, начиная со второго, пары соперников составляются таким образом, чтобы между собой пересекались команды с наиболее близкими показателями. Это позволяет, во-первых, избежать откровенно проходных игр, а во-вторых, ввести элемент непредсказуемости, поскольку участники не знают точно, с кем именно им придется играть в следующем матче.

Материал As добавляет к этому замечание насчет проблемы, возникающей в связи с уплотнением календаря. Источники издания утверждают, что в связи с возрастающей еврокубковой нагрузкой на грандов UEFA придется убеждать руководителей крупнейших национальных лиг сокращать их состав — с 20 (столько команд играют в высших дивизионах Англии, Испании, Франции и Италии) до 18 или даже 16 клубов.

Алексей Доспехов