В Петербурге преподавателя РАНХиГС уволили за отрицание холокоста

В Санкт-Петербурге руководство Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) уволило профессора Владимира Матвеева за отрицание холокоста. Господин Матвеев ранее заявил на семинаре для замдиректоров школ Ленобласти, что уничтожение евреев во время Второй мировой войны не было массовым, а газовые камеры были нужны для дезинфекции.

«Состоялось заседание комиссии по профессиональной этике, где наши ведущие ученые из разных отраслей, в том числе историки однозначно осудили его (Матвеева.— “Ъ”) позицию, его коллеги рекомендовали руководству нашего вуза расторгнуть трудовой контракт с профессором Матвеевым за аморальный проступок. Приказ такой подписан и профессор Матвеев уволен»,— сказал директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов в эфире телеканала 78 (цитата по ТАСС).

Главный редактор «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» Валерий Нечай ранее сообщил, что профессор Владимир Матвеев на протяжении полутора часов рассказывал о том, что холокоста не было. На записи автор доклада говорит, что в Германии не было обнаружено газовых камер по уничтожению людей, а «газ использовался для дезинфекции».

О разгоревшемся скандале — в материале “Ъ” «Газовым камерам нашли лучшее применение».