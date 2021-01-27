Петербургского преподавателя накажут за отрицание холокоста

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) займется проверкой поведения и слов преподавателя учебного заведения Владимира Матвеева, который ранее заявил на вебинаре учителей, что уничтожение евреев во время Второй мировой войны не было таким массовым, а газовые камеры были нужны для дезинфекции. Об этом ректор университета Игорь Максимцев сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Комитет по этике нашего университета соберет все материалы. Во всяком случае это не соответствует позиции вуза, это его мнение вообще противоречит многим вещам, особенно сегодня, в День полного снятия блокады Петербурга, это и для меня тоже оскорбительно. Поэтому коллеги мои посмотрят все записи, после мы будем принимать уже решение, когда у нас будет полная картина произошедшего»,— заявил господин Максимцев. По его словам, комитет по этике будет настаивать на применении санкций к преподавателю.

Ранее главный редактор «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» Валерий Нечай сообщил, что профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев на вебинаре для учителей на протяжении полутора часов рассказывал о том, что холокоста не было. На записи автор доклада говорит, что газовых камер по уничтожению людей в Германии обнаружено не было, а «этот газ использовался для дезинфекции». Цифру в 6 млн убитых евреев он называет выдумкой: «Холокоста в том объеме просто не было»

В администрации Ленобласти сообщили, что участники вебинара в ходе дискуссии выразили несогласие с мнением профессора. «Приглашая лекторов и ведущих образовательных мероприятий, Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров»,— заявили там.

В СЗИУ РАНХиГС, где также преподавал Владимир Матвеев, “Ъ” пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Марина Царева, Санкт-Петербург