Собянин: больше половины москвичей переболели COVID-19

Больше половины москвичей уже перенесли коронавирус, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1». По его словам, повторное заражение регистрируется только у 1% жителей столицы.

«По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболело (COVID-19.— “Ъ”)»,— сказал господин Собянин (цитата по «Интерфакс»).

Он добавил, что процент повторного заражения коронавирусом очень низкий, поэтому переболевшим «нет никакого смысла» торопиться с вакцинацией от COVID-19. «Из той огромной базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%»,— сказал мэр.

По данным оперштаба Москвы, в столице за последние сутки выявлено 2799 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии зарегистрированы 925 358 заболевших. Умерли 13 300 человек с диагностированным COVID-19. Выздоровели 803 642 человека.

В столице работают выездные пункты вакцинации. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, их пропускная способность выше, чем обычных. Массовая вакцинация в России началась 18 января.

О темпах вакцинации — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».