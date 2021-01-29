Ракова: пропускная способность выездных пунктов вакцинации в Москве выше обычных

Пропускная способность в выездных пунктах вакцинации от коронавируса в Москве в два-три раза выше, чем в обычных пунктах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что город готов обеспечить высокий спрос на вакцинацию.

«Мы уже сейчас видим, что пропускная способность этих точек в два-три раза выше, чем обычных пунктах в медицинских учреждениях»,— сказала госпожа Ракова в эфире «Россия 24». Она заявила об отсутствии проблем с организацией процесса и с осложнениями после прививки.

«Мы имеем сейчас возможность обеспечить весь спрос»,— уточнила заммэра. По ее словам, за последние две недели «никаких проблем, никаких жалоб со стороны москвичей мы не увидели». Она отметила, что в пунктах вакцинации построена логистика, чтобы не было очередей и была бы обеспечена социальная дистанция.

Выездные пункты вакцинации в Москве работают в ГУМе, офисе «Мои документы» ЦАО, «Геликон-опере», фудмолле «Депо», ТЦ «Океания» и «Город», ТЦ «Саларис» и «К-153» , «Афимолл Сити», а также в «Калейдоскопе» и Columbus (с 3 по 9 февраля).

18 января в России стартовала массовая вакцинация. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране произведено около 8,2 млн доз вакцины. Из них в медицинские организации страны направлено почти 2,7 млн. 28 января президент Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 отступает.