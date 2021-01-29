Депутата подвели финансы

Горсовет Керчи по предложению главы Крыма Сергея Аксенова прекратил полномочия депутата Константина Ерманова. Поводом стало отсутствие в его декларации сведений о возвращенной оплате за детский сад и об уставном капитале компании в размере 10 тыс. руб. Сам Константин Ерманов заявляет, что стал жертвой политического давления со стороны главы республики, которого он регулярно критикует. Экс-депутат планирует вернуть мандат через суд. Господин Аксенов предпочитает не комментировать ситуацию.

Поводом для досрочного прекращения полномочий беспартийного депутата Керченского городского совета Константина Ерманова стали нарушения антикоррупционного законодательства, рассказал “Ъ” первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. По его словам, господин Ерманов задекларировал недостоверные и неполные сведения о доходах, из-за чего глава республики Сергей Аксенов предложил горсовету лишить его мандата. Также господин Аксенов рекомендовал поступить и с депутатами Мариной Милютиной (КПРФ) и Анатолием Красниковым («Единая Россия»), однако в их случае горсовет ограничился предупреждением.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Константин Ерманов был избран в горсовет Керчи в 2019 году по спискам партии «Родина», однако позже покинул ее ряды.

Господин Фикс заявил, что депутаты Милютина и Красников доказали правительству Крыма, что недостоверные сведения были ошибкой, тогда как господин Ерманов этого делать не стал. По словам господина Фикса, по данным проверки, Ерманов не указал в своей декларации о доходах за 2019 год данные об участии в деятельности юрлица, сведения о трех банковских счетах, на которые он получил более 660 тыс. руб., а также часть доходов супруги, которая за год получила более 365 тыс. руб. на свой банковский счет.

Константин Ерманов уверен, что стал жертвой политического давления из-за регулярной критики в адрес главы Крыма и действующей власти.

Например, после продажи винзаводов «Массандра», «Новый Свет» и «Коктебель» коммерческим структурам, связанным с банком «Россия», депутат принес извинения избирателям за то, что поддержал поправки к Конституции. «В декларации не указан уставный капитал моей фирмы в 10 тыс. руб. и часть стоимости услуг детского сада, которая вернулась на социально карточку супруги. Это компенсация, а не доход,— сообщил “Ъ” сам господин Ерманов.— При этом меня лишили мандата, а остальным за аналогичные нарушения сделали только предупреждение».

Версию давления на господина Ерманова не исключают и другие политики Крыма.

«Он писал запросы и требовал у ФСБ, прокуратуры и Сергея Аксенова объяснить, на какие средства его теща купила за 400 млн руб. квартиру в Москве»,— заявил в соцсетях экс-советник крымского вице-премьера Михаила Шеремета Владимир Гарначук.

О том, что глава Крыма якобы оформил на свою тещу Людмилу Добрыню квартиру за 400 млн руб. в элитном районе Москвы, ранее сообщало издание The Insider.

Константин Ерманов рассказал “Ъ”, что считает действия горсовета незаконными и будет обжаловать их в суде. Также он повторно направил запрос в прокуратуру с требованием провести проверку по факту приобретения элитной недвижимости, якобы принадлежащей теще господина Аксенова. В пресс-службе Сергея Аксенова “Ъ” сообщили, что он не намерен комментировать ситуацию.

Александр Дремлюгин, Симферополь