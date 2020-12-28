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Благодаря новой программе правительства заброшенные территории обретут новую жизнь

Фото: Предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Территория будущего

Москва впервые выбрала инвестора для реорганизации промзоны на аукционе

Столичные власти ищут новые механизмы рационального использования городских территорий. Одним из них стала реновация бывших промышленных площадок, которым за счет инвесторов дается вторая жизнь. Такое обновление ждет «Коровино»: в комплексное развитие территории промзоны (КРТ) инвестор вложит до 40 млрд руб. Эта территория стала второй в программе комплексного развития подобных площадок, и у Москвы есть планы по реорганизации еще как минимум четырех промзон.


Департамент Москвы по конкурентной политике 2 ноября провел первый в России аукцион на право заключить договор о комплексном развитии промзоны. Победителем стало АО «Интеко», которое предложило городу 201,2 млн руб. за право провести развитие территории промзоны «Коровино» площадью более 35 га на севере столицы. Это в девять раз больше начальной стоимости лота в 22 млн руб. (стартовая цена аукциона КРТ составляет 1% от кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах территории). Как сообщил BG заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, помимо «Интеко» в аукционе участвовали еще четыре претендента. Торги были организованы в электронной форме, что гарантировало равный доступ к процедуре всем претендентам и обеспечило высокий уровень конкуренции среди участников, пояснил он.



Сейчас у объектов, расположенных в «Коровино», шесть владельцев. У компаний было шесть месяцев с момента принятия в марте 2020 года решения о комплексном развитии территории промзоны на то, чтобы договориться между собой и подать документы на реализацию проекта КРТ по собственной инициативе. Но заявлений от них так и не поступило, так что город выставил территорию на торги.

2 декабря 2020 года компания «Интеко» подписала договор с Москвой и теперь сможет возвести на территории промзоны объекты общественного и производственного назначения общей площадью свыше 615 тыс. кв. м, что позволит создать до 13 тыс. новых рабочих мест.

Еще одна территория в промзоне «Коровино» тоже в скором времени обновится. Будут определены и установлены границы КТР площадью 5 га, после чего будет принято решение о комплексном развитии территории. Объем инвестиций в «Коровино 2» составит до 5,9 млрд рублей. На площадке можно будет построить до 84 тыс. кв. м недвижимости промышленного и делового назначения, что создаст более полутора тысяч новых рабочих мест. Ожидаемый бюджетный эффект от реновации участка — 467 млн руб. в году, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На благо города


Принцип комплексного развития территорий, при котором бывшие промышленные зоны с высоким потенциалом развития благодаря расположению в черте города и большой площади получают новые перспективы, набирает популярность во многих крупных городах мира. Обновленные районы на неиспользуемых территориях заново становятся драйверами городской экономики. Например, в Лондоне вокруг станции King`s Cross сегодня находятся офисы мировых компаний и первоклассное жилье, на территории электростанции Battersea — культурно-общественные, деловые и жилые здания, а на месте бывшей судоверфи — известный деловой район Docklands.

Московские власти, изучающие международный опыт, внедряют его в столице не очень давно, но все более активно. «Не секрет, что территорий, пригодных для развития, в городе практически не осталось, а в промзонах расположено почти 1,9 тыс. га с градостроительным потенциалом 37,3 млн . м, которые могут быть вовлечены в КРТ»,— отмечает Александр Прохоров. По его словам, в первую очередь механизм комплексного развития помогает создавать на территориях бывших промзон нужные для города объекты производственного, общественно-делового, жилого и социального назначения. А для инвестора механизм КРТ — это возможность реализовать проект в черте города, говорит он.

Первый в Москве и в России договор о комплексном развитии промышленной территории, по которому будет проведена реновация промзоны «Октябрьское поле», был подписан в июле 2020 года. Стоимость проекта оценивается в 14 млрд руб. Проект КРТ уже разработан и утвержден. Он предполагает строительство технопарка, общественно-деловых площадей, жилых домов, а также двух детских садов, школы на 800 мест, поликлиники. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство раньше — до 2024 года. Причем в случае «Октябрьского поля» договор о КРТ заключен по инициативе правообладателя промзоны компании «Стройэкспорт НП» (входит в группу «РГ Девелопмент»).

При этом, поясняет господин Прохоров, развитие промышленных зон в Москве — это не редевелопмент в чистом виде, как, например, промзона автозавода ЗИЛ, где был построен жилой комплекс, или модные пространства типа «Флакона» (креативный кластер на территории бывшего Хрустального завода имени Калинина). В рамках механизма КРТ будут создаваться новые производства или/ и производственные технопарки, а также другие «места приложения труда». Проекты дадут новые точки роста экономике Москвы, новых налогоплательщиков, создадут в городе точки притяжения вместо «зон отчуждения». Важно сказать и о маятниковой миграции, которую КРТ позволит избежать: многие люди перестанут ездить с окраины города в центр на работу — рабочие места появятся ближе к жилым районам города.

Уже сейчас по нескольким территориям приняты решения о КРТ. Помимо «Октябрьского поля» и «Коровино» речь идет о производственных зонах «Бирюлево» и «Братцево». Также комплексное развитие ждет территорию в Капотне (площадь 8,36 га, площадь застройки 136 тыс. кв. м — производственное и общественное назначение 50/50, прирост рабочих мест около 2,5 тыс., инвестиции — 8,8 млрд руб.) и промзону в Огородном проезде в СВАО (площадь 36,13 га).

В целом власти Москвы рассчитывают, что проекты КРТ могут дать городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн руб. Но главное, они дадут свежий импульс экономике города, а его жителям — новый уровень комфорта.

Ирина Салова


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