В законы Башкирии хотят вернуть царизм

Нормой об отказе в поступлении абитуриентам и исключении из колледжей и вузов студентов, привлекавшихся к ответственности за организацию несанкционированных акций более двух раз в течение года, предложено поправить закон «Об образовании в Республике Башкортостан». Депутат Курултая Башкирии, экс-глава администрации главы республики Владимир Нагорный разработал соответствующий законопроект и планирует внести его на рассмотрение на ближайшем заседании башкирского парламента в феврале. Депутат пояснил “Ъ”, что изменения направлены против школьников и студентов, которые пишут в соцсетях посты с призывами выходить на несанкционированные акции протеста. В межрегиональном профсоюзе «Университетская солидарность» напоминают, что в компетенцию региональных властей не входит определение правил приема в образовательные организации — это прерогатива федерального законодательства.

Депутат Курултая Башкирии от партии «Патриоты России», бывший вице-премьер правительства республики (в 2014–2016 годах) и экс-руководитель администрации главы Башкирии (2016–2018 годы) Владимир Нагорный предложил не принимать в учебные заведения абитуриентов и исключать из колледжей и вузов студентов, которые были привлечены к ответственности за организацию несанкционированных массовых акций.

Владимир Нагорный, возглавляющий в Курултае комитет по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам, предлагает дополнить закон «Об образовании в Республике Башкортостан» двумя статьями: «Требования к приему на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность» и «Прекращение образовательных отношений» (документ имеется в распоряжении “Ъ”).

В первой автор предлагает зафиксировать, что «приему на обучение по программам среднего профессионального образования и высшего образования» не подлежат абитуриенты, привлеченные к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации шествия, митинга, демонстрации или проведение массового мероприятия, повлекшее нарушение общественного порядка.

автор предлагает зафиксировать, что «приему на обучение по программам среднего профессионального образования и высшего образования» не подлежат абитуриенты, привлеченные к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации шествия, митинга, демонстрации или проведение массового мероприятия, повлекшее нарушение общественного порядка. Другой статьей господин Нагорный предлагает закрепить право колледжей и вузов исключать студентов, привлеченных к ответственности за аналогичные правонарушения. Отмечается, что речь идет о случаях, когда абитуриент или студент привлекались к ответственности более двух раз в течение года.

Владимир Нагорный сообщил “Ъ”, что решил разработать инициативу на фоне проходящих в стране несанкционированных акций протеста. Он пояснил, что «задумался, как можно повысить соблюдение законности». По его словам, законопроект направлен не только на непосредственных организаторов уличных мероприятий, но и тех, кто «распространяет в социальных сетях призывы выходить на несогласованные акции, сознательно нарушая закон». Он подчеркнул, что «соответствующая норма уже существует в уставах большинства образовательных организаций», а он предлагает «унифицировать и обобщить, закрепить на законодательном уровне то, что существует на практике».

Законопроект господин Нагорный намерен внести в башкирский парламент в ближайшее время. Предполагается, что документ может быть рассмотрен на заседании парламента в феврале, если пройдет необходимые согласования.

Руководители фракций ЛДПР и «Справедливая Россия» в Курултае заявили “Ъ”, что не поддержат проект.

Фракция «Единой России», обладающая в региональном парламенте большинством мест, пока не определилась с позицией, сообщил ее руководитель Рустам Ишмухаметов. Связаться с руководителем фракции КПРФ Юниром Кутлугужиным не удалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что участие в митингах — «личное дело студентов», но «участие студентов в незаконных действиях может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений».

Сопредседатель межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин указывает, что поправки в региональный закон противоречат федеральному законодательству — там подобные нормы не содержатся. «В компетенцию субъектов федерации не входит определение правил приема в образовательные организации,— заявил он “Ъ”.— Кроме того, это проявление откровенной дискриминации, которая в Конституции запрещается».

Дарья Кучеренко, Уфа