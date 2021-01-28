Министру просвещения поставили «неуд»

В среду спикер Совета федерации Валентина Матвиенко неожиданно отчитала министра просвещения Сергея Кравцова за «системное» непонимание целей образовательного нацпроекта и «чрезмерную увлеченность» международным опытом. Господин Кравцов ответил на критику сдержанно, объяснив примеры из международной повестки нежеланием «совершить ошибку». Представители образовательного сообщества согласны, что в работе министерства действительно отсутствует «стратегия развития». Но недовольство работой образовательных ведомств они назвали традиционным — как для госпожи Матвиенко, так и для общества в целом.

В среду на заседании Совфеда министр просвещения Сергей Кравцов отчитался о проделанной работе и рассказал о планах на будущее. В частности, он пообещал построить в стране около 2 тыс. школ и каждый месяц проводить Всероссийские родительские собрания. Однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «не совсем удовлетворена» докладом. По ее мнению, из выступления министра «не получилось системного понимания, что такое национальный проект "Образование", какие цели стоят перед ним, как они будут достигнуты». Госпожа Матвиенко подчеркнула, что национальные проекты — это не только «количество построенных школ и детских садов».

Отдельно ее «очень насторожила увлеченность международными исследованиями качества образования в России».

По мнению госпожи Матвиенко, «у нас достаточно своих собственных сил, чтобы самим разобраться с качеством образования».

Отвечая на критику, Сергей Кравцов подчеркнул, что ведомство использует международный опыт, чтобы не повторять чужих ошибок.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский считает, что критика госпожи Матвиенко вызвана «отсутствием в работе министерства стратегии, которая бы выражала, как те или иные действия приводят к тому или иному результату». «Например, как усиление контрольно-надзорных функций, которым так увлекается Минпросвещения, приводит к повышению качества? Как уничтожение под ноль федеральных инновационных площадок послужит развитию инноваций в школьном образовании? Какие конкретные механизмы приведут к обеспечению каждого школьника доступом к цифровым ресурсам?» — задался он вопросами. Также эксперт упомянул «образовательное неравенство», которое было высвечено при вынужденном переходе на дистанционное обучение. Кроме того, он отметил «колоссальные» финансово-экономические проблемы и необходимость реформировать систему оплаты труда учителей.

Об отсутствии стратегии развития в работе министерства говорит и психолог, образовательный эксперт Александр Асмолов.

Он обращает внимание, что Сергей Кравцов с 2013 по 2020 год руководил Рособрнадзором. По мнению господина Асмолова, министр «принес все методы надзора» в ведомство, которое «должно заниматься развитием». «В стране начинается господство жесткой вертикали управления образованием — без понимания смысла, ради чего нужно образование современным поколениям,— сказал эксперт.— У нас до сих пор не понято, что это совершенно другие дети в изменившемся мире. В мире, где они встречаются с вызовами неопределенности и разнообразия. А мы, не разрабатывая стратегию, сталкиваемся с рисками эти поколения потерять».

При этом Валентина Матвиенко «всегда настроена критически» к работе образовательных ведомств, говорит ректор МГПУ, экс-замминистра образования (2011–2013 год) Игорь Реморенко. Он отмечает, что в Совфеде «живо интересуются» тем, что происходит в системе образования, нацелены «на подчеркивание специфики регионов России» — и особенно поддерживают «творческих учителей с нестандартными методами преподавания». «С этой точки зрения Совет федерации как выразитель интересов регионов, где много особенностей и порой встречаются чрезвычайно разные подходы, всегда критически настроен к общим системным решениям, которые предлагают образовательные ведомства»,— сказал он “Ъ”.

Игорь Реморенко подчеркнул, что и профессиональное сообщество редко бывает удовлетворено работой министра — кто бы эту должность ни занимал.

Александр Адамский также назвал недовольство работой главы ведомства «нормальным процессом»: «Могу предположить, что в данном случае сообщество отчасти раздражено обилием заявлений, не соответствующих реальности. Например, что упала административная нагрузка, что меньше стало бюрократии и отчетности. Учителя этого не ощущают».

В пресс-службе Министерства просвещения “Ъ” сообщили, что находятся в «постоянном диалоге» с Совфедом и «всегда прислушиваются» к мнению спикера Валентины Матвиенко. «Для нас главным является выстраивание системной работы со школьниками, которая способствовала бы их всестороннему развитию и самореализации, повышала их мотивацию к обучению. И приоритеты, которые обозначены Валентиной Ивановной (Матвиенко.— “Ъ”) по итогам доклада — прежде всего в части развития масштабной программы воспитания,— действительно стоят перед нами сейчас первостепенно»,— заявили в ведомстве.

Наталья Костарнова