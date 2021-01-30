Заявление президента СССР Михаила Горбачева о начале войны в Персидском заливе

Товарищи! Сегодня ночью началась война в зоне Персидского залива. Американские вооруженные силы совместно с войсковыми частями Великобритании, Саудовской Аравии и других государств нанесли удары по военным и некоторым промышленным объектам Ирака, по позициям иракских вооруженных сил.

Такой трагический оборот был спровоцирован отказом руководства Ирака выполнить требования мирового сообщества и вывести свои войска из Кувейта.

С самого начала иракской агрессии Советский Союз делал все от него зависящее, чтобы разрешить острый международный конфликт мирным путем. До самых последних минут нами предпринимались энергичные усилия с целью предотвратить войну, политическими средствами вернуть Кувейту независимость.

Получив примерно за час до начала военных действий от государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Бейкера сообщение о принятом решении, я немедленно обратился к президенту Бушу с предложением предпринять дополнительные шаги — через прямой контакт с Саддамом Хусейном,— чтобы добиться безотлагательного объявления им о выводе войск из Кувейта.

Одновременно я дал указание нашему послу в Багдаде связаться с президентом Ирака, сообщить ему о моем обращении к Джорджу Бушу, подчеркнул необходимость в интересах самого иракского народа, в интересах мира в регионе заявить о готовности уйти из Кувейта. Это позволило бы остановить войну и уберечь Ирак от тяжелых потерь и разрушений. Я выразил надежду, что, руководствуясь высшими интересами своего народа и мирового сообщества, Саддам Хусейн пойдет на этот единственно спасительный шаг.

Этой же ночью мы обратились к руководству ряда влиятельных стран, в том числе Франции, Китая, Великобритании, Германии, Италии, Индии, к главам большинства арабских государств с призывом предпринять совместные и параллельные шаги в целях локализации конфликта, чтобы не допустить его опасного разрастания.

Понимая, какими тяжелыми последствиями для арабских народов, для американского народа, для всей международной ситуации чревата война с применением огромной массы войск и современной военной техники, мы выражаем глубокое сожаление, что не удалось избежать военного столкновения. Хотя еще раз подчеркну — мы сделали все мыслимое, чтобы невоенными средствами урегулировать конфликт.

Хочу проинформировать, что среди находящихся сейчас в Ираке советских людей пострадавших нет.

Советский народ может быть уверен, что руководство страны будет принимать все меры для скорейшего прекращения войны и восстановления мира, взаимодействуя с другими странами, с Организацией Объединенных Наций.

(17 января 1991 г.)