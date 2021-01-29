Каждая десятая компания в России ввела дресс-код для сотрудников на «удаленке». Это показал опрос портала Superjob. Подчиненных просят общаться по видеосвязи в деловой одежде и с опрятной прической. Чаще всего такое требование появляется в банках и финансовых организациях. Редко дресс-код на «удаленке» требуют в IT-сфере. При этом, по данным опроса, большинство компаний все же полагается на здравый смысл сотрудников и не устанавливает специальные правила.
На этой неделе московские власти отменили требования об обязательной «удаленке» 30% сотрудников. Несмотря на это, почти треть компаний пока сохранит такой формат. “Ъ FM” спросил у руководителей, требуют ли они соблюдать дресс-код от сотрудников на «удаленке»
Вадим Ткаченко, основатель и руководитель консалтинговой компании vvCube: «Можно быть одетым в галстук, рубашку и в костюм и при этом в голове не иметь ничего. А можно прийти в футболке, в порванных джинсах и блистать умом. Но понятно, что если кто-то не успевает переодеться, находясь дома, потому что у него подгорают котлеты и нужно быстрее бежать к ZOOM, конечно, это выглядит не очень. Это формальность, но иногда эта формальность необходима для того, чтобы настроить твоего собеседника на какое-то деловое общение».
Валерия Дворцевая, гендиректор кадрового агентства «Визави Консалт»: «Как люди себя чувствуют, как они себя готовят, так они и ведут переговоры из того образа, в котором они находятся. И мы все привыкли к бизнеслук, и поэтому, даже находясь дома, я уж не ратую за туфли на каблуках, но деловая одежда — это правильное решение. Конечно, с определенными облегчениями, например, без пиджака. И если у нас кто-то не включает камеру, то у нас просьба, чтобы там была аватарка бизнеслук».
Карина Оганджанян, вице-президент группы TWIGA Communication: «Про дресс-код мы говорим без придыхания. Мы понимаем, что у нас значительно больше свободы. Но я понимаю очень хорошо тех, кто вводит правила. Мы столкнулись с достаточно интересной ситуацией на стороне наших клиентов. Появляется человек без камеры, и ты понимаешь, что в этот момент он занимается чем угодно. То есть первое, что сделали компании. Они сказали: “Обязательно быть в эфире”. После чего началась следующая волна: “А давайте вы не будете все-таки совсем в пижамке и без странных причесок, потому что время от времени мы выходим на наших клиентов”».
Некоторые сотрудники думают не только о дресс-коде, но и о фоне во время рабочих видеоконференциях. Как сообщила британская компания Bookbarn International, люди, которые перешли на «удаленку», начали скупать книги, иногда даже заказывали целую библиотеку. Гендиректор компании Ник Бетс предположил, что так они собирались улучшить фон во время звонков по ZOOM.