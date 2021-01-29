Вадим Ткаченко, основатель и руководитель консалтинговой компании vvCube: «Можно быть одетым в галстук, рубашку и в костюм и при этом в голове не иметь ничего. А можно прийти в футболке, в порванных джинсах и блистать умом. Но понятно, что если кто-то не успевает переодеться, находясь дома, потому что у него подгорают котлеты и нужно быстрее бежать к ZOOM, конечно, это выглядит не очень. Это формальность, но иногда эта формальность необходима для того, чтобы настроить твоего собеседника на какое-то деловое общение».

Валерия Дворцевая, гендиректор кадрового агентства «Визави Консалт»: «Как люди себя чувствуют, как они себя готовят, так они и ведут переговоры из того образа, в котором они находятся. И мы все привыкли к бизнеслук, и поэтому, даже находясь дома, я уж не ратую за туфли на каблуках, но деловая одежда — это правильное решение. Конечно, с определенными облегчениями, например, без пиджака. И если у нас кто-то не включает камеру, то у нас просьба, чтобы там была аватарка бизнеслук».

Карина Оганджанян, вице-президент группы TWIGA Communication: «Про дресс-код мы говорим без придыхания. Мы понимаем, что у нас значительно больше свободы. Но я понимаю очень хорошо тех, кто вводит правила. Мы столкнулись с достаточно интересной ситуацией на стороне наших клиентов. Появляется человек без камеры, и ты понимаешь, что в этот момент он занимается чем угодно. То есть первое, что сделали компании. Они сказали: “Обязательно быть в эфире”. После чего началась следующая волна: “А давайте вы не будете все-таки совсем в пижамке и без странных причесок, потому что время от времени мы выходим на наших клиентов”».