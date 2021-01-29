Пользователи Reddit подняли биржевую цену серебра

Частные инвесторы из соцсети Reddit переключились на серебро — новый актив, стоимость которого они решили поднять после успеха с акциями компании GameStop и мем-криптовалютой Dogecoin. Благодаря действиям пользователей Reddit уже второй день растут цены на серебро и акции компаний, добывающих этот металл.

Призыв устроить ситуацию закрытия коротких позиций (short squeeze) появился вчера на популярном форуме на Reddit — WallStreetBets. В результате мартовские фьючерсные контракты на серебро в Нью-Йорке, по данным Bloomberg, подорожали на 6,9%, а спотовые контракты — на 4,1%. Одновременно растут и цены на золото — более чем на 1% и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Акции компании First Majestic Silver, добывающей серебро, вчера на торгах в Нью-Йорке взлетели на 36%, а сегодня показывают рост в 7%. Акции IShares Silver Trust также вчера выросли на 8,3% и сегодня продолжают расти.

Алена Миклашевская