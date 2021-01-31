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Кадр из сериала «Черное зеркало»

Фото: Zeppotron

Чат с мертвецом

Как ИТ-компании работают над цифровой реинкарнацией человека

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Пока человечество пытается найти рецепт бессмертия тела, современные технологии уже сейчас позволяют до бесконечности продлевать жизнь цифровой версии человека. Речь идет не об аккаунтах в социальных сетях, которые можно вести за умершего, а о создании чат-ботов, способных имитировать манеру общения конкретных людей. Компания Microsoft пошла еще дальше и задумалась о возможности создания полноценной 3D-копии человека.


Чат-боты — явление далеко не новое. Это программа, которая имитирует реальный разговор с пользователем. Некоторые чат-боты заменили собой справочные службы и соответствующие разделы на сайтах. Они способны отвечать на ограниченный набор вопросов, действуя по заранее определенному алгоритму. Другие модели более продвинуты, а за их поведение отвечает искусственный интеллект — как правило, нейросеть. Такие чат-боты способны помогать с решением многих повседневных задач как частным лицам, так и целым компаниям.

В определенный момент ученые и ИТ-специалисты задумались о создании особого класса чат-ботов — цифровых двойников умерших или ныне живущих людей.

Идея воскрешения человека в цифровом виде, например, описывается в известном фантастическом сериале «Черное зеркало».

Обычная пара, Марта и Эш, только-только начинают совместную жизнь. Но вскоре Эш погибает в результате несчастного случая. Через некоторое время Марта решает воспользоваться сервисом, позволяющим создать виртуальную копию человека — чат-бота, с которым можно будет общаться. Для этого нужно загрузить всю активность человека в социальных сетях, чтобы искусственному интеллекту было на чем обучаться. Именно благодаря этому бот сможет копировать манеру речи человека. Чем больше данных, тем точнее будет имитация.

Описываемая в фантастическом сериале технология уже не является фантастикой. В 2014 году, когда вышел второй сезон сериала, в США появился стартап Eterni.me. Концепт проекта был представлен Мариусом Урсаче в рамках программы Entrepreneurship Development Program Массачусетского технологического института (MIT).

По словам самого Урсаче, идея получить цифровой аватар умершего близкого человека или друга оказалась востребованной. В 2017 году основатель проекта говорил, что на сервис подписались более 37 тыс. человек.

Однако, судя по всему, проект был свернут: последняя активность Eterni.me в социальных сетях датируется 2018 годом, а сайт проекта уже не работает.

В 2016 году похожий проект запустили российские разработчики — команда Евгении Куйды, работавшая над чат-ботами Luka. В ноябре 2015 года в Москве машина сбила насмерть друга Куйды, бывшего арт-директора «Стрелки» и основателя стартапа Stampsy Романа Мазуренко. Через несколько месяцев после трагедии Евгения решилась на создание его цифровой копии. Так, в 2016 году появился проект Replika. Сейчас сервис предлагает всем желающим создать не просто чат-бота, напоминающего умершего близкого человека, но и его полноценный цифровой аватар.

Разработкой подобных чат-ботов уже несколько лет занимается и сотрудник медиалаборатории MIT и Университета Райерсона Хоссейн Рахнама. Но его конечная цель не создание полноценного аватара, а воссоздание разума человека. Он хочет создать на основе нейросетей программу, которая научится мыслить, как конкретный человек, а также давать оценку последующим событиям и людям, которые будут жить уже после его смерти.

В этом же направлении в 2017 году начали думать и в Microsoft. Именно тогда американская корпорация подала заявку на патент технологии чат-бота, который смог бы заменить собой умершего человека. СМИ узнали об этой инициативе компании только в этом месяце, когда патентное бюро США одобрило заявку.

По задумке Microsoft, искусственный интеллект смог бы имитировать речь конкретного человека, обучаясь на данных из его социальных сетей.

Кроме того, компания задумалась о технологии создания 2D- или даже 3D-аватара, с которым пользователь смог бы общаться при помощи электронного устройства вроде планшета.

В сериале «Черное зеркало» чат-бот после переписки довольно скоро научился имитировать еще и голос Эша, чтобы общаться с Мартой по телефону. После этого девушка заказала и полноценную органическую копию своего погибшего мужа — чат-бота в оболочке робота. Но это, вероятно, технологии пока еще отдаленного будущего. Да и Microsoft, как рассказал в Twitter на прошлой неделе ее директор по развитию программ ИИ Том О’Брайен, на самом деле пока не планирует запускать даже просто чат-ботов, имитирующих умерших людей.

Кирилл Сарханянц


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