Фудкорты в петербургских торговых комплексах могут открыть к середине февраля

Фудкорты в петербургских торгово-развлекательных комплексах могут открыть через две недели. Такое предположение высказал гендиректор Центра Алмазова, глава Межведомственной комиссии по противодействию новой коронавирусной инфекции в Петербурге Евгений Шляхто. По его словам, возможность снятия ограничений станет понятна к середине следующего месяца.

Господин Шляхто отметил, что в настоящее время вопросы отмены ограничений обсуждаются. Если ситуация еще неделю-две будет развиваться так, как развивается, «то, возможно, городское правительство примет какие-то меры»,— добавил он.

Напомним, что фудкорты в городских ТЦ закрыты с ноября 2020 года из-за роста заболеваемости COVID-19. Из-за дополнительных ограничений в новогодние каникулы рестораторы Петербурга потеряли 80% выручки, а общепит на фуд-кортах — 100%