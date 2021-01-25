25 января, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Оборот общепита в Петербурге сократился почти на 30%

Введенные коронавирусные ограничения сказались на работе общепита. По данным «Петростата», в ноябре оборот заведений общественного питания упал более чем на 30%, до 5,5 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Снижение отмечается в сфере услуг, розничной торговле и строительстве. Индекс промышленного производства в январе-декабре 2020 года составил 98,6%.

Напомним, что из-за дополнительных ограничений в новогодние каникулы рестораторы Петербурга потеряли до 80% выручки. Потеря выручки неработающих точек общепита на фуд-кортах — 100%. При этом каждый пятый петербуржец ожидает сокращений штата в своей компании в 2021 году.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Конференции

Профиль пользователя