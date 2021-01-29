«Молодой человек с медальоном» побил рекорд

Картину Сандро Боттичелли продали на аукционе Sotheby’s за рекордные $92,2 млн, это портрет «Молодой человек с медальоном». В последний раз полотно выставлялось на торги почти 40 лет назад. Тогда картина досталась американскому девелоперу Шелдону Солоу за $1,2 млн. Нынешняя цена побила аукционный рекорд не только для работ Боттичелли, но и в целом, портрет стал самым дорогим в категории «старые мастера», сообщили в Sotheby’s.

Имя нового владельца картины не разглашается. Но известно, что о сделанной во время аукциона ставке, сообщила сотрудница Sotheby’s, которая отвечает за работу с клиентами из России и стран СНГ, отметил арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Есть русский след, поскольку торговались люди от лица русского отдела аукционного дома.

Здесь практически со 100% уверенностью можно говорить о том, что картина куплена кем-то из российских коллекционеров.

Другое дело, что не очень понятна дальнейшая ее судьба, приедет ли картина в Россию или останется на Западе, там, где ее купили, поскольку ее мог приобрести, например, человек, говорящий по-русски, торгующийся через русский отдел, но проживающий большую часть времени за границей. Может быть, конечно, что картина в Россию приедет, поскольку она официально куплена на аукционе, ее можно официально ввезти, задекларировав на границе, а потом столь же официально из России вывезти в принципе. То есть здесь можно инсинуировать сколько угодно тем, кто купил, по чьему поручению, где в результате окажется картина.

Если говорить о том, появится ли картина Боттичелли на публичной выставке, то стоит отметить, что у нас были случаи, когда произведения, которые покупались крупными олигархами, например, “Черный квадрат” Малевича, купленный Владимиром Потаниным, или коллекция Forbes, купленная Виктором Вексельбергом, или коллекция Ростроповича-Вишневской, купленная Алишером Усмановым, оказались в России и висят здесь в публичных местах. “Черный квадрат” — в Эрмитаже, в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге и в Константиновском дворце в Стрельне, соответственно. Может быть, с этой картиной будет также, повесят ее в каком-то из публичных музеев. Она будет принадлежать некоему купившему ее человеку или организации, а люди смогут на нее любоваться приходить».

Аукционные эксперты оценивали портрет молодого человека в $80 млн. За этот лот соперничали несколько анонимных участников по телефону. Торги проходили в дистанционном формате, и главным конкурентом нового владельца был претендент из Азии, уточнили в доме Sotheby’s.

Аукцион прошел в Нью-Йорке и это снижает шансы на то, что поклонники искусства когда-нибудь узнают имя покупателя. Если бы это было в Европе, шедевр Боттичелли вообще, скорее всего, оказался бы не в частной коллекции, а в государственном музее, полагает сооснователь галереи «Триумф» Емельян Захаров: «Работа продалась недорого, на мой взгляд. Итальянское Возрождение такого качества — это редчайший случай, просто все в музеях уже давно.

Покупателем легко может являться частное лицо; и мы можем как узнать, так и не узнать, кто это был.

Во Франции законы другие. Во Франции государство может запретить вывоз вещи на какой-то срок и главное имеет право первой руки, то есть, например, ты сторговался за вещь за $100, государство может сказать: “Очень хорошо, ты выиграл, но теперь мы за эту цену покупаем”. Это вопрос не аукционного дома, а локальный».

В наследии Боттичелли портреты встречаются не часто и, как правило, они превосходят в цене его же работы с изображением религиозных сцен. В декабре Sotheby's продал картину Боттичелли «Христос на кресте, обожаемый святыми Моникой, Августином, Марией Магдалиной, Иеронимом и Бриджит шведской» меньше, чем за $1,5 млн.

А самая дорогая работа «старых мастеров» — «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, была продана на аукционе Christie’s четыре года назад. Выставил ее на торги российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев за $450 млн.

Светлана Белова