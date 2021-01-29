Роспотребнадзор признал Челябинск городом с наиболее грязным воздухом

Наивысшая степень выраженности аэрогенных рисков зафиксирована в Челябинске, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Она отметила, что высокий уровень загрязнения воздуха отмечен в 48 городах России, передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы госпожи Абрамченко.

12 городов с самым грязным воздухом:

Челябинск,

Нижний Тагил,

Магнитогорск,

Новокузнецк,

Норильск,

Омск,

Красноярск,

Череповец,

Липецк,

Братск,

Чита,

Медногорск.

Упомянутые 12 городов входят в проект «Чистый воздух», целью которого обозначено снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух на 1,5 млн тонн к 2024 году. По словам госпожи Абрамченко, уже включенные в проект города — «это далеко не исчерпывающий список». «По результатам экологического мониторинга, проведенного в ноябре 2020 года, определены населенные пункты, где также наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. В список вошли 48 городов»,— сказала она во время совещания по проекту в Челябинске (цитата по «РИА Новости»). Вице-премьер не уточнила, какие города входят в расширенный список.