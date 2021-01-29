Обмануть всех

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, чем интересны новые тональные кремы и кушоны и как их наносить, чтобы получить эффект «второй кожи».

Одна из ярких тенденций пластической хирургии последнего времени — просьба клиентов сделать себя такими же, как после Instagram-фильтров. Пластические хирурги заговорили о этом еще в 2018 году и тогда речь шла не об Instagram, а о приложении Snapchat, который первый ввел фильтры с изменением внешности. Популярный Telegram-канал «Двойная сплошная» отмечает, что «доктор Тиджион Эшо ввел термин "снэпчат-дисморфия". Если перевести на понятный язык — люди отказываются принимать свою внешность не такой, как в фоторедакторе или фильтрах в Instagram. Причем подвержены этому и женщины, и мужчины. Считается, что моду на весь этот ад ввели сестрицы Кардашьян-Дженнер, которые на сегодняшний день не имеют ничего общего со своей внешностью даже в начале реалити-шоу о своей жизни».

Ложиться под нож, чтобы стать «лучшей версией себя» — вариант не для всех, поэтому предлагаем «подредактировать» свою внешность с помощью более быстрых и безопасных средств.

Правильный тональный крем и правда может сделать кожу безупречной (по крайней мере внешне), но если он подобран неверно — то эффект будет прямо противоположный. Визажисты советуют искать формулы не просто с хорошим покрытием, но и легкой текстурой, ухаживающими компонентами в составе. Зимой стоит выбрать средства поплотнее, чтобы и защитить кожу и скрыть ее недостатки. Но с такими кремами всегда есть опасность создания маски на лице после нанесения (и совсем не в комплиментарном Instagram-смысле). Как избежать подобных нюансов? «Спонж для макияжа нанесет тон и поможет растушевать консилер. Прекрасный вариант для тех, кто живет быстро и любит, чтобы макияж был максимально простым,— говорит Ольга Романова, Romanovamakeup.— Но если хочется более глобального подхода, то для подготовки кожи понадобятся: кисть для тона, кисть для консилера, кисть для скульптора, кисть для румян и хайлайтера. Это будет полный комплект для удобного нанесения и идеального макияжа».

Мы собрали новые кремы, основы хайлайтеры, которые дают мгновенный эффект преображения — то, к чему сейчас все так стремятся.

Guerlain

Тональное средство с двумя видами покрытия: матирующее L`Essentiel High Perfection с формулой, на 96% состоящей из натуральных ингредиентов и L`Essentiel Natural Glow для создания эффекта светящейся юной кожи.

Smashbox

Универсальный тонирующий крем Halo Healthy Glow для питания и защиты кожи. Формула не содержит масел и создает естественное покрытие. Среди ингредиентов — экстракт розы, гиалуроновая кислота, наицинамид.

Dior

Стойкая увлажняющая база под макияж Forever Skin Veil SPF 20 с маслами и экстрактом анютиных глазок и стойкая тональная основа-кушон Forever Cushion Powder для сияния кожи и закрепления макияжа.

Armani Beauty

Тональная основа-кушон Designer Essence-In-Balm Mesh Cushion c кремообразной текстурой бальзама. Защищает от ультрафиолетовых лучей и придает коже сияние. В составе — вода, гиалуроновая кислота, лазурные пигменты и глицерин.

Gucci Beauty

Сыворотка-база под макияж Serum De Beaute Fluide Soyeux — праймер для увлажнения кожи и подготовки к нанесению тональной основы. Fluide De Beaute Fini Naturel — тональный флюид с эффектом естественного сияния, маскирующей поры.

Romanovamakeup

Коллекция Sexy Makeup Brush состоит из восьми кистей разного назначения. Сделаны из высококачественной синтетики, где каждая ворсинка максимально повторяет строение натурального волоса.

Rodial

Бронзирующие капли Bronze Glow Drops с эффектом мягкого сияния. Подойдут в качестве как жидкого праймера под макияж, так и хайлайтера. В его составе — натуральные растительные экстракты, глицерин и сквалан.

Ирина Кириенко