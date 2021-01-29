Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей

Задолженность физических лиц по предоставленным ипотечным кредитам к 1 января составила 9,08 трлн руб., свидетельствует статистика ЦБ России. Показатель в декабре 2020 года впервые превысил отметку в 9 трлн руб. и установил рекорд.

Просроченная задолженность россиян по ипотеке, растущая ежемесячно с апреля 2020 года, к январю 2021 года снизилась на 1,07 млрд руб., до 74,1 млрд руб. Всего в декабре было выдано 211 810 ипотечных кредитов на сумму более 560 млрд руб.

Всего в 2020 году в России было выдано более 1,7 млн ипотечных кредитов. По подсчетам регулятора, объем выданных за минувший год ипотек составил почти 4,3 трлн руб., что в 1,5 раза выше показателя 2019 года. Число выданных ипотек в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом на 35%.

Почему в 2021 году стоит ожидать снижения объемов выдач — в материале “Ъ” «Ипотечный рекорд ушел в прошлое».