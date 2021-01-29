Правительство одобрило уведомительное отслеживание маркированных лекарств

Уведомительный режим для маркированных лекарств, выпущенных в оборот до 1 февраля 2021 года, будет действовать до истечения срока годности.

«В отношении лекарственных препаратов, сведения о которых представлены в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения до 1 февраля 2021 года, или на которые получены разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов до 1 февраля 2021 года, субъект обращения лекарственных средств вправе осуществлять дальнейшие операции с такими лекарственными препаратами до истечения срока их годности»,— говорится в постановлении правительства.

Обязательная лекарств была введена с 1 июля 2020 года, эта система должна защищать от фальсификата. На упаковку наносится специальный код, по которому можно узнать информацию о производителе и движении товара. Участники рынка в октябре сообщали о проблемах с мониторингом движения лекарственных препаратов. Минпромторг попросил ввести уведомительный режим. Немаркированные лекарства пока могут находиться в обороте — до истечения срока их годности.

О ситуации на фармрынке в период пандемии — в материале “Ъ” «Театр лечебных действий».