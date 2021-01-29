Биткойн подорожал на 19% после упоминания Маском в Twitter

Биткойн вырос в цене на 19% после того, как глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск добавил хэштег #bitcoin к своей подписи в Twitter. По данным CoinDesk, к 15:50 самая популярная криптовалюта стоила $37,6 тыс.. В течение часа до этого скачка цена биткойна варьировалась от $32,1 тыс. до $32,6 тыс..

На прошлой неделе стоимость биткойна впервые с 5 января опустилась ниже $30 тыс., до $28,95 тыс. Напомним, эта криптовалюта значительно выросла в цене во второй половине декабря 2020 года. 8 января стоимость биткойна достигла $41,95 тыс.

Как частные инвесторы поднимают стоимость криптовалют — в материале “Ъ” «Трейдеры с Reddit обратились к криптовалютам».