Гендиректор «Коммерсантъ-Урал» переходит на работу в мэрию Екатеринбурга Сергей Плахотин станет вице-мэром по связям с общественностью

Гендиректор издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин переходит на работу в администрацию Екатеринбурга на пост вице-мэра по связям с общественностью.

Господин Плахотин окончил УПИ по специальности «инженер-металлург» и Уральскую академию госслужбы по специальности «юриспруденция». Работал в Институте металлов Академии наук, Свердловской областной думе, УГМК, а с 2006 года — в рекламно-производственной группе «Печатное поле». Генеральным директором «Коммерсантъ-Урал» он был назначен в августе 2012 года, сменив Марию Картуз, которая возглавила департамент информационной политики губернатора Свердловской области. Под его руководством издательский дом выпустил более 10 книг по истории Екатеринбурга и Свердловской области. Среди них: «Бури вестники», «Ловцы банд. Место встречи», «Приходы. Культурные волны Урала», «Победа. Одна на всех».

Исполняющим обязанности гендиректора «Коммерсантъ-Урал» назначена Марина Архипова.

Редакция “Ъ-Урал”